/पहले रद्द, फिर री-पोलिंग! धांधली के आरोपों के बाद फिर हुई वोटिंग, 65% से ज्यादा मतदान

Rajasthan News: बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव में 4 केंद्रों पर री-पोलिंग हुई. कुल 65.11% मतदान दर्ज हुआ. जयपुर, जोधपुर और रायसिंहनगर में कड़ी सुरक्षा रही. पिछली गड़बड़ियों के बाद इस बार सख्त व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ.
BCR Re-Polling: बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनाव को लेकर सोमवार को चार जगहों पर दोबारा मतदान कराया गया. सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चली. इससे पहले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट जयपुर पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं की शिकायतों के चलते मतदान रद्द कर दिया गया था. इसी वजह से इन सभी केंद्रों पर री-पोलिंग करवाई गई.
सबसे ज्यादा मतदाता हाईकोर्ट जयपुर पीठ में दर्ज थे. यहां कुल 14,781 वोटर रजिस्टर्ड थे. पिछली बार यहां धांधली और अव्यवस्था के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद चुनाव रद्द करना पड़ा था. इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए खास इंतजाम किए गए. वोटिंग के लिए यहां दो बूथ बनाए गए और अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया.
चारों केंद्रों को मिलाकर इस बार कुल 65.11 प्रतिशत मतदान हुआ. कुल 28,281 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 18,413 लोगों ने अपने वोट डाले. जयपुर हाईकोर्ट में 14,781 में से 8,857 वकीलों ने मतदान किया, जो करीब 59.92 प्रतिशत रहा. वहीं जयपुर सेशन कोर्ट में सबसे ज्यादा 78.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
जोधपुर सेशन कोर्ट में भी अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली, जहां 64.79 प्रतिशत वोटिंग हुई. सबसे ज्यादा उत्साह श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में नजर आया, जहां रिकॉर्ड 91.98 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां लगभग हर मतदाता वोट डालने पहुंचा, जिससे मतदान केंद्र पर अच्छी चहल-पहल रही.
इस बार चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए थे. मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के प्रचार पर पूरी तरह रोक रही. मोबाइल फोन, कैमरा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी.
हाईकोर्ट जयपुर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात रहे और पूरे इलाके में 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. निगरानी के लिए 5 एलईडी स्क्रीन पर लाइव व्यवस्था भी की गई. वोट डालने के लिए सिर्फ अधिकृत मतदाताओं को ही अंदर आने दिया गया और एंट्री गेट भी तय किया गया.
रायसिंहनगर में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ. यहां उपखंड अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया गया था और पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया कराई गई. कुल मिलाकर इस बार प्रशासन ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए बेहतर व्यवस्था की, जिससे चुनाव बिना किसी बड़ी समस्या के संपन्न हो गया.
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