फलोदी की ग्राम पंचायत भाखरिया में विकास कार्यों पर सवाल, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News: फलोदी की ग्राम पंचायत भाखरिया के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ग्रामीणों का दावा है कि टांका और तालाब निर्माण सिर्फ कागजों में हुआ है, जबकि सरपंच पक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है. अब प्रशासन जांच की तैयारी में है.
Bhakariya Gram Panchayat In Phalodi: फलोदी जिले की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के जिन्न एक-एक कर बाहर आ रहे हैं. ताजा मामला बाप उपखंड की ग्राम पंचायत भाखरिया का है, जहाँ ग्रामीणों ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों के बजट को 'कागजों' में ठिकाने लगाने का गंभीर आरोप लगाया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी (BDO) को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
भ्रष्टाचार के आरोप
बता दें कि ग्राम पंचायतों में लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे है, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों के नाम पर खुद को ठगा सा महसूस करते हैं.
ऐसा ही मामला फलोदी जिले के बाप उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाखरिया का है, जहां ग्रामीणों ने फलोदी जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर; टांका निर्माणकार्य, पेयजल आपूर्ति को लेकर पाइप लाइन बिछाने के साथ ही मॉडल तालाब के नाम पर लाखों का बजट उठाकर धरातल में कार्य शून्य होने का आरोप लगाया है.
सरपंच पक्ष की सफाई
वहीं सरपंच प्रतिनिधि ओमाराम ने कमरे के सामने आने से इनकार करते हुए बताया कि गांव में सड़क निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी के अधीन होता है साथ ही मनरेगा के कार्य में भौतिक सत्यापन के बाद ही मजदूरी सीधे खाते में आती है तो भ्रष्टाचार जैसी को बात नहीं. सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि ये सब राजनीतिक द्वेषभावना से किया जा रहा है और कुछ भी नहीं.
प्रशासन का रुख
वही इस संबंध मे बाप विकास अधिकारी कैलाश पंचारिया ने बताया की ग्रामीणो ने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर जल्द ही जांच कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी. और जांच पुरी होने के बाद अगर कोई दोषी होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बहरहाल जो भी हो क्या वाकई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही.
