Published:Feb 27, 2026, 01:44 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 01:44 PM IST

फलोदी की ग्राम पंचायत भाखरिया में विकास कार्यों पर सवाल, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Bhakariya Gram Panchayat In Phalodi: फलोदी जिले की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के जिन्न एक-एक कर बाहर आ रहे हैं. ताजा मामला बाप उपखंड की ग्राम पंचायत भाखरिया का है, जहाँ ग्रामीणों ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों के बजट को 'कागजों' में ठिकाने लगाने का गंभीर आरोप लगाया है. आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी (BDO) को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

भ्रष्टाचार के आरोप
बता दें कि ग्राम पंचायतों में लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे है, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों के नाम पर खुद को ठगा सा महसूस करते हैं.
ऐसा ही मामला फलोदी जिले के बाप उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाखरिया का है, जहां ग्रामीणों ने फलोदी जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर; टांका निर्माणकार्य, पेयजल आपूर्ति को लेकर पाइप लाइन बिछाने के साथ ही मॉडल तालाब के नाम पर लाखों का बजट उठाकर धरातल में कार्य शून्य होने का आरोप लगाया है.

सरपंच पक्ष की सफाई
वहीं सरपंच प्रतिनिधि ओमाराम ने कमरे के सामने आने से इनकार करते हुए बताया कि गांव में सड़क निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी के अधीन होता है साथ ही मनरेगा के कार्य में भौतिक सत्यापन के बाद ही मजदूरी सीधे खाते में आती है तो भ्रष्टाचार जैसी को बात नहीं. सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि ये सब राजनीतिक द्वेषभावना से किया जा रहा है और कुछ भी नहीं.

प्रशासन का रुख
वही इस संबंध मे बाप विकास अधिकारी कैलाश पंचारिया ने बताया की ग्रामीणो ने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर जल्द ही जांच कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी. और जांच पुरी होने के बाद अगर कोई दोषी होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बहरहाल जो भी हो क्या वाकई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही.

राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से छठी राज्य स्तरीय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजिन किया गया है. बता दें कि यह मैच शुक्रवार सुबह रेलवे स्टेडियम ग्राउंड में उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है. आज इस प्रतियोगिता मैच का उद्घाटन जस्टिस सुनील बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में किया है.

बता दें कि जस्टिस बेनीवाल ने जोधपुर बार और झुंझुनूं बार के बीच खेले गए उद्घाटन मैच में टॉस करवाकर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत करवाई है. उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल को खेल भावना के साथ खेलना ही उसकी असली पहचान है. साथ ही उन्होंने स्वयं भी मैदान पर उतरकर बल्लेबाजी की, जिससे खिलाड़ियों और उपस्थित अधिवक्ताओं में उत्साह देखा गया.

वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने सभी अधिवक्ताओं का जस्टिस बेनीवाल से परिचय करवाया. साथ ही महासचिव विजय चौधरी ने साफा और माला पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह भी भेंट किया.

