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'जोधपुर में रहना है तो संभल जाओ...' BJP नेता को मिली धमकी, मचा बवाल

Rajasthan News: जोधपुर में भाजपा और RLP के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है. भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव जैन ने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 03, 2026, 09:30 PM|Updated: Jun 03, 2026, 09:30 PM
'जोधपुर में रहना है तो संभल जाओ...' BJP नेता को मिली धमकी, मचा बवाल
Image Credit: Jodhpur Crime News

Jodhpur News: जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी अब नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है. प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाजपा और RLP के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का दौर लगातार जारी है. इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव जैन ने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए लगातार धमकियां मिलने का आरोप लगाया है.

भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव जैन का कहना है कि उन्हें Instagram, Messenger, WhatsApp Call और सामान्य फोन कॉल्स के माध्यम से लगातार धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें “जोधपुर में रहना है तो संभल जाओ”, “उठवा देंगे” और “मरवा देंगे” जैसी धमकियाँ मिली हैं.

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गौरव जैन ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिह शेखावत सहित पार्टी पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा. इसके बाद पुलिस कमिश्नर द्वारा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई.

गौरव जैन ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है और जनता की आवाज उठाना आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध मर्यादा और सभ्य भाषा में होना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान राजनीति का स्तर पहले की तुलना में काफी गिरा है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध और सम्मान बना रहता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर निम्न स्तर की टिप्पणियाँ और धमकियों का माहौल बन गया है.

वहीं भाजपा युवा मोर्चा के एक अन्य कार्यकर्ता ने भी धमकियां मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार फोन और संदेश आ रहे हैं और कुछ लोग इस पूरे विवाद को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन धमकी देना और अराजकता फैलाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. फिलहाल मामले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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