/'जोधपुर में रहना है तो संभल जाओ...' BJP नेता को मिली धमकी, मचा बवाल

Jodhpur News: जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी अब नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है. प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भाजपा और RLP के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप, विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का दौर लगातार जारी है. इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव जैन ने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए लगातार धमकियां मिलने का आरोप लगाया है.

भाजयुमो जिला अध्यक्ष गौरव जैन का कहना है कि उन्हें Instagram, Messenger, WhatsApp Call और सामान्य फोन कॉल्स के माध्यम से लगातार धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें “जोधपुर में रहना है तो संभल जाओ”, “उठवा देंगे” और “मरवा देंगे” जैसी धमकियाँ मिली हैं.

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गौरव जैन ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिह शेखावत सहित पार्टी पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचा. इसके बाद पुलिस कमिश्नर द्वारा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई.

गौरव जैन ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है और जनता की आवाज उठाना आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध मर्यादा और सभ्य भाषा में होना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान राजनीति का स्तर पहले की तुलना में काफी गिरा है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध और सम्मान बना रहता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर निम्न स्तर की टिप्पणियाँ और धमकियों का माहौल बन गया है.

वहीं भाजपा युवा मोर्चा के एक अन्य कार्यकर्ता ने भी धमकियां मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार फोन और संदेश आ रहे हैं और कुछ लोग इस पूरे विवाद को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन धमकी देना और अराजकता फैलाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. फिलहाल मामले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.