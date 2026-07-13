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कांकाणी हिरण शिकार केस में फिर बढ़ी हलचल! सलमान खान समेत आरोपियों की अपील पर सुनवाई टली

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान की अपील और राज्य सरकार की लीव टू अपील पर सुनवाई हुई. सह-आरोपियों के वकीलों ने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की. जरूरत पड़ने पर आरोपियों को पेश होने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 13, 2026, 11:00 PM|Updated: Jul 13, 2026, 11:00 PM
कांकाणी हिरण शिकार केस में फिर बढ़ी हलचल! सलमान खान समेत आरोपियों की अपील पर सुनवाई टली
Image Credit: 4 सप्ताह बाद होगी कांकाणी हिरण शिकार के मामले की अगली सुनवाई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में राज्य सरकार की लीव टू अपील एवं सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच के समक्ष सैफ अली खान के अधिवक्ताओं से सहित अन्य अधिवक्ताओं ने समय मांगा जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद मुकरर्र की गई है. विश्नोई समाज की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने कहा कि मामले में सुनवाई के दौरान मामले में समय मांगा गया जिस पर कोर्ट ने समय तो दिया लेकिन यह भी कहा कि आवश्यकता होने पर इस मामले से जुडे अभियुक्तों को हाजिर होने के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं.

1998 से काले हिरण शिकार से जुड़ा है मामला
गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 1998 में जोधपुर जिले के कांकाणी क्षेत्र में कथित काले हिरण शिकार से जुड़ा है. 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि को लूणी थाने में दर्ज प्रकरण में अभिनेता सलमान खान सहित सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को आरोपी बनाया गया था. मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत आरोप तय हुए थे.

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2018 में सलमान खान को सुनाई गई थी 5 साल की जेल की सजा
5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था. सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी. बाद में उनकी अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर आदेश देते हुए 21 मार्च 2022 को मामला राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया.

चार सप्ताह बाद होगी अब सुनवाई
इसी के साथ राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील प्रस्तुत कर रखी है, जिस पर सुनवाई विचाराधीन है. सोमवार को सभी अपीले सूचीबद्ध हुई थी, लेकिन सह अभियुक्तों के अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगा गया जिस पर अब चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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