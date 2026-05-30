/राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

Jodhpur News: मंडला के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर हिसार पेट्रोल पंप के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक कार और बस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा राहत कार्य शुरू किया गया.

हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए देचू अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं चारों मृतकों के शवों को देचू उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की शिनाख्त व परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है.

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