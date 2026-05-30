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राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

Rajasthan News: मंडला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर हिसार पेट्रोल पंप के निकट कार और बस की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर घायल हो गया. मृतक सिरोही के शिवगंज क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. शव देचू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 30, 2026, 09:51 PM|Updated: May 30, 2026, 09:51 PM
राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत
Image Credit: Jodhpur Accident At NH 125

Jodhpur News: मंडला के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर हिसार पेट्रोल पंप के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक कार और बस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची तथा राहत कार्य शुरू किया गया.

हादसे में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए देचू अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं चारों मृतकों के शवों को देचू उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की शिनाख्त व परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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