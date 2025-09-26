CBI की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख की रिश्वत मामले में आयकर अधिकारियों को 4 साल की जेल

Jodhpur News: जोधपुर सीबीआई मामलात अदालत ने 10 साल पुराने मामले में जोधपुर के तत्कालीन आयकर आयुक्त पीके शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेन्द्र भंडारी को 15 लाख रूपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी मानते हुए चार-चार साल के साधारण कारावास की सजा के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही इस मामले में ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा को दोषमुक्त कर दिया गया है. विशिष्ठ न्यायाधीश भूपेन्द्र सनाढ्य ने साल 2015 के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आज सजा के आदेश दिए है. विशिष्ठ लोक अभियोजक भगवानसिंह भंवरिया ने बताया कि आयकर अधिकारियों को 4-4 साल की सजा एवं दोनों पर 1,10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है.

2015 में 25 लाख की रिश्वत मांगी थी

साल 2015 में आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी ने परिवादी किशोर जैन के आयकर एसेसमेंट करने की एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग की थी. इसके बाद सौदा 15 लाख में तय हुआ था. इस पर परिवादी ने सीबीआई में इस मामले की शिकायत की थी. सीबीआई द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन करने के बाद 1 अप्रैल 2015 को जोधपुर के स्वास्थ्य गेट चौराहे पर स्थित अनंत राम कट्टा ज्वेलर्स की दुकान पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी ने परिवादी से चंद्रप्रकाश कट्टा के मार्फत 15 लाख रुपए की रिश्वत राशि ली. आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस मामले मौके पर की गई पूछताछ के दौरान भंडारी ने खुलासा किया था कि यह राशि मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा के लिए ली है. इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सजा के आदेश दिए है.

एक केस अभी लंबित

दोनों आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी अदालत में लंबित है. बताया जा रहा है कि आय से 35 फीसदी से भी अधिक संपत्ति होने का केस दर्ज किया गया था, आंकड़ों में यह रकम बहुत बड़ी बताई जा रही है. आय से अधिक सम्पत्ति के इस मामले में भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और आगामी 9 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी कोर्ट फैसला सुनाएगी.

