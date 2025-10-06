Zee Rajasthan
लवली कंडारा एनकाउंटर में बड़ा खुलासा! CBI ने दोहराया 2021 का वो खौफनाक मंजर

Rajasthan News: जोधपुर के बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई टीम ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन किया. 2021 में मुठभेड़ में मारे गए लवली की मौत की जांच अब सीबीआई कर रही है. पूर्व थाना अधिकारी लीलाराम सहित 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 06, 2025, 06:06 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 06:06 PM IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम आज जोधपुर पहुंची. टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीन रिक्रिएशन किया, जिसमें एनकाउंटर के पूरे घटनाक्रम को फिर से दोहराया गया.

पुलिस टीम ने मारी थी गोली
दरअसल, 13 अक्टूबर 2021 को रातानाडा थाने के तत्कालीन थाना अधिकारी लीलाराम की टीम ने मुठभेड़ में लवली कंडारा को गोली मार दी थी. वहीं, सीबीआई ने गत 9 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज की, जिसमें रातानाडा थाने के तत्कालीन थाना अधिकारी लीलाराम, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, किशन सिंह, विश्वास और गनमैन अंकित को आरोपी बनाया गया.

परिजनों से बात कर ली घटनाक्रम की जानकारी
सीबीआई क्राइम ब्रांच के डीएसपी मोहिंदर सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. सीबीआई टीम 28 जनवरी को जोधपुर में परिजनों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले चुकी है. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था.

अक्टूबर 2021 का है मामला
13 अक्टूबर 2021 को रातानाडा थाने के तत्कालीन थाना अधिकारी लीलाराम को सूचना मिली थी कि हिस्ट्रीशीटर लवली कंडारा हाईकोर्ट कॉलोनी के पास एसयूवी में अपने साथियों के साथ घूम रहा है. लीलाराम ने एडीसीपी के गनमैन से पिस्तौल लेकर खुद की कार में तीन कांस्टेबल को साथ लेकर रवाना हुआ. लवली अपने छह साथियों के साथ एसयूवी में था, जो पुलिस को देखकर भाग गए. पुलिस ने जब एसयूवी को घेर लिया और लवली को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने कांस्टेबल पर पिस्तौल तानकर खुद को छुड़ा लिया. वहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ग्रीन गेट पर लवली की एसयूवी डिवाइडर पर चढ़ गई. तब लवली ने पुलिस की तरफ फायर किया.

पुलिस और बदमाशों के बीच हुई थी फायरिंग
दिगड़ी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई. लवली ने पहली गोली डंपर की ओर और दूसरी लीलाराम के पैरों के पास दागी. वहीं, तीसरी गोली पिस्तौल में फंस गई. जवाब में लीलाराम ने सात फायर किए, जिनमें गोलियां लवली के सीने, पेट और हाथ में लगीं. आठवां फायर हवा में किया गया और ड्राइवर को पकड़ लिया गया. घायल लवली को मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

