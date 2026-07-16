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24 करोड़ के फर्जी टैक्स घोटाले का पर्दाफाश, CGST की बड़ी कार्रवाई में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: जोधपुर में CGST की एंटी-इवेजन शाखा ने 24 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट का खुलासा किया है. तरबूज के बीज और मगज के कारोबार की आड़ में फर्जी बिल जारी कर टैक्स चोरी की जा रही थी. मुख्य आरोपी ललित चांडक गिरफ्तार, कोर्ट ने 28 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 16, 2026, 03:49 PM|Updated: Jul 16, 2026, 03:49 PM
24 करोड़ के फर्जी टैक्स घोटाले का पर्दाफाश, CGST की बड़ी कार्रवाई में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: जोधपुर में CGST की एंटी-इवेजन शाखा ने 24 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट का खुलासा किया.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan CGST Action: जोधपुर में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग की एंटी-इवेजन शाखा ने टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 24 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट का पर्दाफाश किया है. विभाग ने इस मामले में मुख्य आरोपी ललित चांडक को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने बिना माल की वास्तविक आपूर्ति किए फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा लिया और उसे आगे भी पास किया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 28 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

तरबूज के बीज और मगज के कारोबार की आड़ में चल रहा था खेल
सीजीएसटी जोधपुर (मुख्यालय) की जांच में सामने आया कि यह पूरा फर्जीवाड़ा तरबूज के बीज और मगज के कारोबार की आड़ में किया जा रहा था. विभाग के अनुसार, कागजों में खरीद-बिक्री दिखाकर फर्जी इनवॉइस तैयार किए गए और इनके आधार पर करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया. इस तरह सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया.

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तीन फर्जी फर्म बनाकर रचा गया पूरा नेटवर्क
जांच के दौरान पता चला कि जोधपुर के दिलीप नगर, लाल सागर निवासी ललित चांडक ने इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए तीन फर्जी फर्म बनाई थीं. इनमें मेसर्स पी.के. इंडस्ट्रीज (GSTIN: 08ALTPL4079Q1ZY), मेसर्स दिव्या मगज इंडस्ट्रीज (GSTIN: 08APIPA4470K1ZT) और मेसर्स कियारा इम्पेक्स (GSTIN: 08CWIPR1347D2ZG) शामिल हैं. विभाग का आरोप है कि इन फर्मों के नाम पर बिना किसी वास्तविक व्यापार के फर्जी बिल जारी किए गए और उन्हीं के आधार पर अवैध तरीके से आईटीसी का लाभ लिया गया.

24 करोड़ रुपये की फर्जी टैक्स क्रेडिट का खुलासा
सीजीएसटी की जांच में अब तक करीब 24 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया है. अधिकारियों के अनुसार, यह रकम फर्जी इनवॉइस के जरिए हासिल की गई थी. विभाग का मानना है कि यह एक संगठित नेटवर्क है और इसमें कई अन्य लोग एवं फर्म भी शामिल हो सकते हैं. इसी कारण जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है.

आरोपी न्यायिक हिरासत में, जांच जारी
मामले की गंभीरता और सरकारी राजस्व को हुए भारी नुकसान को देखते हुए सीजीएसटी अधिकारियों ने आरोपी ललित चांडक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. कोर्ट ने उसे 28 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल विभाग इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, फर्जी फर्मों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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