बालोतरा में किसान आक्रोश रैली में हुआ हंगामा, ट्रैक्टर रैली रोकने पर बैरिकेड तोड़कर किया विरोध

Balotra News: बालोतरा जिले के गुड़ामालानी में मंगलवार को किसानों का आक्रोश फिर उबल पड़ा. अनुदान, फसल बीमा और अन्य मांगों को लेकर आयोजित अन्नदाता आक्रोश रैली में किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए SDM ऑफिस पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा कर उन्हें रोक दिया. इससे नाराज किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर हटा दिए और धरने पर बैठ गए. इस दौरान बाड़मेर से बीकानेर जाने वाला मेगा हाईवे जाम हो गया, लोग नारेबाजी करने लगे और भजन गाने शुरू कर दिए.

रैली में RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के पूर्व प्रधान बिजलाराम भी मौजूद थे. प्रशासन ने एएसपी नितेश आर्य और डीएसपी सुखराम विश्नोई के साथ वार्ता की. इसके बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर मौके पर छोड़ने और किसान पैदल SDM ऑफिस तक आने की अनुमति दे दी. किसान पैदल ही SDM कार्यालय के सामने पहुंचे और धरना शुरू कर दिया.

किसानों का आरोप है कि 9 दिसंबर को भी उन्होंने धरना दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों का केवल 10 प्रतिशत ही पूरा हुआ है. किसान लंबे समय से बीमा क्लेम, अनुदान, धरना स्थल और किसान विज्ञान केंद्र की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं.

नेताओं की प्रतिक्रिया:

RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान रैली में ज्यादा से ज्यादा युवा आएं और उनका समर्थन दें. पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से गुड़ामालानी पहुंचने और प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की.

बीजेपी नेता और निवर्तमान प्रधान बिजलाराम ने SDM पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं के चक्कर में प्रशासन गलत कदम उठा रहा है और किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है. RLP नेता ताजाराम ने कहा कि पुलिस वालों के पिता भी किसान हैं, तो उन्हें किसानों को क्यों रोकना पड़ रहा है.

पूर्व विधायक इंदिरा बावरी ने कहा कि किसान और जवान राजस्थान में दुखी हैं, और हनुमान बेनीवाल दिन-रात उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में नेताओं को किसानों की चिंता नहीं है.

बिजलाराम ने गुड़ामालानी उपखंड की पंचायत समिति के जिला परिवर्तन को लेकर बताया कि 1 जनवरी को बाड़मेर जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन 2 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर उपखंड बालोतरा में शामिल कर दिया गया. उन्होंने अधिकारियों पर दबाव का आरोप लगाया और कहा कि किसानों और नेताओं को भरोसा रखना चाहिए कि न्याय उनके पक्ष में होगा.

