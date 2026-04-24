/Rajasthan News: चेन्नई पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर दो भाइयों ने खाया जहर, एक की मौत, एम्स मोर्चरी के बाहर भारी आक्रोश

Jodhpur Jeweller Suicide News: जोधपुर से एक सनसनी मामला समने आया है. जहां चोरी के एक मामले में चेन्नई पुलिस की पूछताछ के बाद एक ज्वैलर ने जहर खा लिया. इसका पता चलने के बाद उसके दूसरे भाई ने भी जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की.जिसमें एक भाई की बुधवार को मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई का इलाज चल रहा है. घटना के बाद से परिजन और समाज के लोग धरने पर बैठ गए. समाज के लोगों का कहना है कि चेन्नई के महावीर जैन की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया. इस मामले में जो आरोपी थे उनके साथ मृतक का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रखा था. जिसके बाद चेन्नई पुलिस उन्हें पूछताछ के नाम पर कई दिनों से परेशान कर रही थी.

क्या है पूरा मामला?

NSUI के युवा नेता पारस गुर्जर ने बताया कि सोजत निवासी विनोद कुमार एवं उनके भाई बुधाराम (निवासी केलवाद सोने चांदी का काम सोजत में करते थे. उनके पड़ोसी गांव के रहने वाले चोरों ने महावीर जैन नाम के आदमी की ज्वैलरी दुकान में चोरी की. इसको लेकर महावीर ने मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई, लेकिन उन चोरों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने के नाम पर इन दोनों भाइयों को परेशान किया जाने लगा. उन्हें चेन्नई की पुलिस ने मारपीट की ओर चोरी कबूल नहीं करने पर उनकी जमीन कुर्क करके की धमकियां दी. इसके बाद बदनामी के डर से एक भाई ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया. इसका पता चलने पर दूसरे भाई ने भी जहर खा किया. जिस पर बुधवार शाम को दोनों को सोजत से एम्स हॉस्पिटल लाया गया था. जहां एक भाई विनोद (24) उर्फ वरदाराम गुर्जर की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई बुधाराम (22) अभी एम्स में एडमिट है.

पुलिसिया बर्बरता और धमकियों का आरोप

इस मामले में विनोद की पत्नी किरण ने सोजत थाने में महावीर जैन के खिलाफ रिपोर्ट दी. जिसमें महावीर जैन नाम के व्यापारी पर जबरन परेशान करने, होटल में चेन्नई की पुलिस को बुलाकर मारपीट करने ओर मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में चेन्नई पुलिस के सिपाहियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दी गई है. इसमें महावीर जैन के अलावा राहुल मेहता, निखिल सोनी व आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है.

युवा नेता पारस गुर्जर ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब पीड़ित परिवार के साथ है. हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रहेगा.