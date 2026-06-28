Jodhpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और 4 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि उद्घाटन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त की जाएं और जहां भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए. नया टर्मिनल पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने मौके पर पूरे टर्मिनल भवन का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने बैठने की व्यवस्था, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा इंतजाम और अन्य व्यवस्थाओं को देखा. अधिकारियों को कहा गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन शुरू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी

सीएम ने बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा भी जाएंगे. इस दौरे के दौरान राजस्थान को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की संभावना है, जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देंगी.

विकास को लेकर सरकार का दावा

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि जोधपुर लंबे समय से आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल की मांग कर रहा था, जो अब पूरी होने जा रही है और इससे क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा.

अधिकारियों और नेताओं की मौजूदगी

निरीक्षण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, पाली सांसद पी.पी. चौधरी सहित कई विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने तैयारियों का जायजा लिया और अपने सुझाव भी दिए.

पचपदरा के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री

निरीक्षण पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जोधपुर एयरपोर्ट से बालोतरा जिले के पचपदरा के लिए रवाना हो गए, जहां वे रिफाइनरी परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे और आगे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे.