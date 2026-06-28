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जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण, PM दौरे से पहले CM भजनलाल ने लिया जायजा

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निरीक्षण कर 4 जुलाई को पीएम मोदी के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए और इसे पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए अहम बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byLokesh Kumar
Published: Jun 28, 2026, 07:53 PM|Updated: Jun 28, 2026, 07:53 PM
जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण, PM दौरे से पहले CM भजनलाल ने लिया जायजा
Image Credit: सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और 4 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि उद्घाटन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त की जाएं और जहां भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए. नया टर्मिनल पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने मौके पर पूरे टर्मिनल भवन का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने बैठने की व्यवस्था, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा इंतजाम और अन्य व्यवस्थाओं को देखा. अधिकारियों को कहा गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन शुरू होगा.

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प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी
सीएम ने बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे. इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा भी जाएंगे. इस दौरे के दौरान राजस्थान को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की संभावना है, जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देंगी.

विकास को लेकर सरकार का दावा
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हुआ है. उन्होंने कहा कि जोधपुर लंबे समय से आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल की मांग कर रहा था, जो अब पूरी होने जा रही है और इससे क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा.

अधिकारियों और नेताओं की मौजूदगी
निरीक्षण के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, पाली सांसद पी.पी. चौधरी सहित कई विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने तैयारियों का जायजा लिया और अपने सुझाव भी दिए.

पचपदरा के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री
निरीक्षण पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जोधपुर एयरपोर्ट से बालोतरा जिले के पचपदरा के लिए रवाना हो गए, जहां वे रिफाइनरी परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे और आगे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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