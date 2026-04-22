/ओसियां में विकास का मेगा शो! CM भजनलाल शर्मा ने 416 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की दी सौगात

Jodhpur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर के ओसियां विधानसभा दौरे पर रहे, जहां मांडियाई खुर्द गांव में उन्होंने विधायक भैराराम सियोल के माता-पिता की मूर्तियों का अनावरण किया. इस दौरान करीब 416 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया. कार्यक्रम में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

मांडियाई खुर्द में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत “ओसियां विकास दर्शन” पुस्तिका के विमोचन से हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 26202.73 लाख रुपये के 41 कार्यों का शिलान्यास और 15425.58 लाख रुपये के 70 कार्यों का लोकार्पण किया. इन कार्यों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ओसियां विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई गति देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में विकास कार्यों में तेजी आई है और हर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है. उन्होंने ओसियां की सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मंदिरों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां विकास और धरोहर संरक्षण दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है. सीएम ने विधायक भैराराम सियोल की सराहना करते हुए कहा कि वे हर बार विकास कार्यों की लंबी सूची लेकर आते हैं और सरकार उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि ओसियां में महिला कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए हैं, जिससे क्षेत्र में शिक्षा और कृषि को मजबूती मिली है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओसियां के लिए दो बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दो 33 केवी जीएसएस लगाए जाएंगे और उपखंड मुख्यालय पर खेल मैदान बनाया जाएगा. साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य भी दोहराया.

किसानों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश वाले क्षेत्रों में आधुनिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देना जरूरी है. उन्होंने गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘किसान, मजदूर, महिला और युवा’ को देश की ताकत बताने वाले विचार को दोहराया. महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने योजनाओं को अटकाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. उन्होंने ERCP परियोजना के तहत 17 हजार करोड़ रुपये के काम शुरू होने और शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया.

युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई गई है और सरकार स्वरोजगार के लिए 50 हजार से 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दे रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की दिशा में काम किया जा रहा है. रिफाइनरी में लगी आग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले उसका लोकार्पण होना था, जिससे युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई. उन्होंने जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं पर भी कार्रवाई की बात कही.

वहीं विधायक भैराराम सियोल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ओसियां में करीब 750 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं. उन्होंने ERCP की तर्ज पर WRCP योजना लागू करने, क्षेत्र का सर्वे कराने और जीएसएस सहित अन्य कार्यों की मांग रखी. साथ ही बिना माता-पिता की सहमति के शादी के खिलाफ कानून लाने की भी बात कही.