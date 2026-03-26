'सनातन और संस्कृति के संरक्षण से ही मजबूत होगा देश', रामनवमी पर मुख्यमंत्री का भरी हुंकार!

CM Bhajanlal Sharma Jodhpur Visit: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में आयोजित भव्य रामनवमी महोत्सव में शामिल होकर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया. इस अवसर पर उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे त्योहार समाज में भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ाते हैं.

महोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम का रथ पूजन कर जुलुस की शुरुआत की. इस रथयात्रा की शुरुआत जोधपुर के घण्टाघर से हुई और यह भीतरी शहर होते हुए जालोरी गेट पर समाप्त होगी.

जुलुस में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से भगवान राम और रामायण से प्रेरित 100 से अधिक झांकियां सम्मिलित हुईं. इनमें पुलवामा पर आधारित झांकी ने विशेष आकर्षण बनाया. इसके अलावा 30 से अधिक अखाड़े भी जुलुस में शामिल हुए, जिन्होंने अलग-अलग करतब दिखाते हुए लोगों को “जय श्री राम” के नारों से गुज़ार दिया.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यह उत्सव केवल धार्मिक समारोह नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और सनातन विचारों को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं. उन्होंने कहा, “ऐसे आयोजनों से हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझने और अपनाने का अवसर मिलता है.” उन्होंने यह भी जोर दिया कि सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज में भाईचारे और एकता का संदेश फैलता है.

उन्होंने देश में धार्मिक स्थलों के कायाकल्प का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से देश की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हुई है. साथ ही सोमनाथ मंदिर और राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि सनातन संस्कृति को नई मजबूती प्रदान की जा सके.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में होने वाले ऐसे भव्य आयोजन आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को समझें, उनका सम्मान करें और आने वाले समय में इन्हें आगे बढ़ाने में योगदान दें. रामनवमी महोत्सव का यह आयोजन जोधपुर की सांस्कृतिक पहचान को और भी निखारने वाला साबित हुआ और उपस्थित लोगों ने इसे अत्यधिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया.

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