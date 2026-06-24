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जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी

Rajasthan News: कुड़ी थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो-बाइक टक्कर के बाद हिंसक बवाल, भीड़ ने गाड़ी पलटी और तोड़फोड़ की, युवक घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू में ली, CCTV फुटेज खंगाली जा रही है, जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 24, 2026, 11:17 PM|Updated: Jun 24, 2026, 11:17 PM
जोधपुर में हादसे के बाद बवाल, मारपीट के आरोप में भड़की भीड़ ने स्कॉर्पियो उलट दी
Image Credit: Jodhpur AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर के बाद कथित मारपीट की घटना से नाराज लोगों ने वाहन में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया और सड़क जाम कर विरोध जताया. पुलिस और RAC ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

दोपहर करीब 2 बजे की घटना
जोधपुर के झालामंड मोती मार्केट बाइपास पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया. जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक सुरेश प्रजापत (30) घायल हो गया. आरोप है कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में सवार युवक वाहन से उतरकर डंडा लेकर आया और घायल युवक के साथ मारपीट की.

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घायल के पिता ने बताया
घायल सुरेश के पिता नारायण राम ने बताया कि उनका बेटा सीमेंट की दुकान पर जा रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी. उनका आरोप है कि मारपीट में सुरेश के चेहरे और जबड़े पर गंभीर चोट आई है. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजा देने की मांग की है.

मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायल को बचाया
घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर घायल को बचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसके बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से निकलने की कोशिश करने लगा, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया. भीड़ ने वाहन के कांच तोड़ दिए और स्कॉर्पियो को पलट दिया. इसके बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलने पर कुड़ी थाना पुलिस और RAC जवान मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया गया और यातायात सामान्य कराया गया. पुलिस स्कॉर्पियो को जब्त कर संबंधित युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गई.

क्या बोले बोरानाडा एसीपी नरेंद्र कुमार पारीक?
बोरानाडा एसीपी नरेंद्र कुमार पारीक ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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