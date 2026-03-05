ईरान-इजराइल तनाव में दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालु लोटे भारत, बोले - ब्लास्ट के बाद 20 हजार तक पहुंचा होटल किराया

Jodhpur News: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात का असर खाड़ी देशों में भी देखने को मिल रहा है. इसी वजह से कई भारतीय दुबई समेत आसपास के देशों में फंस गए थे. जोधपुर के करीब 120 लोग भी दुबई में कुछ दिनों तक अटक गए थे. ये सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर बड़ा रामद्वारा के संत अमृतराम महाराज के साथ उनकी कथा सुनने दुबई गए थे. अब ये सभी अलग-अलग फ्लाइट्स के जरिए सुरक्षित भारत लौट आए हैं. दोपहर में जब ये लोग जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने वहां बिताए मुश्किल दिनों का अनुभव साझा किया.

श्रद्धालुओं ने बताया कि 28 फरवरी को हुए धमाके की खबर के बाद वहां माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया था. कथा समाप्त होने के बाद जब वे लोग वापस भारत लौटने के लिए दुबई एयरपोर्ट पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि सुरक्षा कारणों से फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और फिलहाल होटल वापस जाना होगा. ऐसे में सभी को वापस मीना बाजार इलाके में स्थित होटल में लौटना पड़ा. कई दिनों तक रुकने के कारण उनके पास पैसे भी कम पड़ने लगे थे. इसी बीच कुछ होटलों ने कमरे का किराया भी बढ़ा दिया, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई.

इस कठिन समय में दुबई में रहने वाले भारतीय समुदाय ने आगे आकर उनकी मदद की. माहेश्वरी समाज, माली समाज, राजपुरोहित समाज, जांगिड़ समाज और राजपूत समाज के लोगों ने खाने-पीने और रहने की व्यवस्था में सहयोग किया. श्रद्धालुओं का कहना है कि स्थानीय भारतीयों ने उनका पूरा साथ दिया. हालांकि उनका कहना था कि सरकारी स्तर पर कोई विशेष मदद नहीं मिली, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन पर हालचाल जरूर पूछा था. गहलोत ने केंद्र सरकार से भी लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मदद की अपील की थी.

दरअसल, संत अमृतराम महाराज की कथा दुबई में 24 से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी. कथा में शामिल होने के लिए जोधपुर से करीब 120 श्रद्धालु 23 फरवरी को दुबई रवाना हुए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें 28 फरवरी को ही वापस लौटना था, लेकिन उसी दौरान क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. इसके कारण सभी लोग दुबई में ही रुकने को मजबूर हो गए. बाद में अलग-अलग रास्तों से कुछ लोग दुबई से कोच्चि और कुछ अहमदाबाद पहुंचे, जबकि बाकी लोग भी अलग-अलग फ्लाइट्स से भारत लौटे और फिर अपने-अपने साधनों से जोधपुर पहुंचे.

दुबई से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर जितना डरावना माहौल दिखाया जा रहा था, वास्तविक स्थिति उतनी खराब नहीं थी. हालांकि फ्लाइट्स बंद होने से परेशानी जरूर हुई. कैलाश भूतड़ा ने बताया कि कथा में जाने के लिए प्रति व्यक्ति करीब एक लाख रुपए का पैकेज था, लेकिन अतिरिक्त रुकने और खर्च बढ़ने के कारण यह खर्च लगभग तीन लाख रुपए तक पहुंच गया. उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स रद्द होने के बाद स्थानीय भारतीयों ने आर्थिक और अन्य तरह से काफी मदद की.

वहीं जोधपुर के बीजेएस क्षेत्र के रहने वाले त्रिलोक नाथ ने बताया कि वे 23 फरवरी को दुबई पहुंचे थे और 28 फरवरी की रात को लौटने वाले थे, लेकिन युद्ध जैसे हालात के कारण उड़ानें रद्द हो गईं. जब वे होटल लौटे तो वहां कमरे का किराया पहले से ज्यादा मांगा जाने लगा. बाद में स्थानीय भारतीय समाज के लोगों ने मदद की और व्यवस्था संभाली. गोकुलजी की प्याऊ के रहने वाले ललित देवड़ा ने बताया कि शुरुआत में एक कमरे का किराया करीब 20 हजार रुपए तक मांगा गया था, जिसे बाद में समाज के दबाव के बाद कम कर दिया गया.

संत अमृतराम महाराज ने भी बताया कि 28 फरवरी को हुए धमाके की खबर से एक दिन के लिए सभी में चिंता जरूर हुई थी, क्योंकि उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे. उन्हें इस बात की चिंता थी कि इतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, लेकिन दुबई में रहने वाले भारतीयों ने पूरी मदद की. उन्होंने कहा कि सुरक्षित भारत लौटकर सभी को वैसी ही खुशी महसूस हो रही है, जैसे किसी बच्चे को अपनी मां से मिलकर होती है.

इधर खाड़ी देशों में तनाव का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से अबू धाबी, शारजाह और दुबई के लिए जाने वाली कई उड़ानें लगातार रद्द की गई हैं. एतिहाद एयरवेज की अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट, एयर अरेबिया की शारजाह फ्लाइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई फ्लाइट और स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली उड़ान भी सुरक्षा कारणों से संचालित नहीं हो सकी. एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह सामान्य होने तक फ्लाइट संचालन प्रभावित रह सकता है. इसका असर पर्यटन, व्यापार और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है.

