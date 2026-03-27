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Jodhpur news: सगे भी पीछे रह गए! धर्म भाई ने विधवा बहन के लिए किया वो, ...जिसे देख हर कोई हुआ भावुक

Rajasthan News: जोधपुर के आसोप में किशोर बुड़िया ने अपनी धर्म बहन (विधवा) की 6 बेटियों की शादी में 5 लाख रुपये और जेवरातों का मायरा भरकर मानवता की मिसाल पेश की. 15 साल पहले सड़क हादसे में पति को खोने वाली बहन के लिए यह सहारा देख पूरा गांव भावुक हो उठा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 27, 2026, 12:46 PM IST | Updated:Mar 27, 2026, 12:46 PM IST

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Jodhpur news: सगे भी पीछे रह गए! धर्म भाई ने विधवा बहन के लिए किया वो, ...जिसे देख हर कोई हुआ भावुक

Jodhpur News: राजस्थान की माटी में मायरा (भात) भरने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के आसोप गांव में जो नजारा दिखा, उसने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की एक नई और भावुक कहानी लिख दी है. यहां एक किसान के बेटे ने अपनी धर्म बहन के घर सगे भाई से भी बढ़कर जिम्मेदारी निभाई और लाखों का मायरा भरकर मिसाल कायम की.

15 साल पुराना दर्द और एक वादा
कहानी शुरू होती है करीब 15 साल पहले, जब आसोप निवासी महेंद्र नाथ की एक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई थी. महेंद्र अपने पीछे पत्नी और 6 बेटियों को छोड़ गए थे. घर में कोई बेटा या सहारा देने वाला पुरुष सदस्य नहीं था. ऐसी विकट परिस्थिति में गांव के ही किसान जीवणराम बुड़िया के बेटे किशोर बुड़िया (जाट) ने इस परिवार का हाथ थामा. उन्होंने महेंद्र नाथ की पत्नी को अपनी धर्म बहन बनाया और वादा किया कि वह ताउम्र एक सगे भाई की तरह उनके सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे.

जब बेटियों के सिर चढ़ा सेहरा
कल जब दिवंगत महेंद्र नाथ की बेटियों की शादी का अवसर आया, तो किशोर बुड़िया ने अपना वर्षों पुराना वादा पूरी शान और शिद्दत के साथ निभाया. बता दें कि किशोर बुड़िया सैकड़ों ग्रामीणों के साथ नाचते-गाते और ढोल-नगाड़ों के साथ अपनी धर्म बहन के घर मायरा लेकर पहुंचे. माहौल ऐसा था जैसे कोई सगा भाई अपनी बहन के मान-सम्मान के लिए आया हो.

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मायरे में क्या रहा खास?
इस धर्म भाई ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बहन की झोली खुशियों से भर दी. बता दें कि मायरे की रस्म के दौरान 5 लाख रुपये नकद, कीमती कपड़े और बेटियों के लिए सोने-चांदी के आभूषण भेंट किए गए. जब भाई ने बहन के सिर पर चुनरी ओढ़ाई और बेटियों को आशीर्वाद दिया, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं.

ग्रामीणों की दुआएं
आसोप गांव में आज हर जुबान पर किशोर बुड़िया के साहस और दरियादिली की चर्चा है. ग्रामीणों का कहना है कि नागौर के प्रसिद्ध जायल खिंयाला के ऐतिहासिक मायरे की यादें आज आसोप की धरती पर जीवंत हो उठी हैं. लोगों ने इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर भाई के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी.

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