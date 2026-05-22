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Rajasthan News: दिव्यांशु मौत मामला, जोधपुर एम्स मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त, प्रशासन की सहमति के बाद होगा पोस्टमार्टम

Rajasthan News: जोधपुर के झालामंड में छात्र दिव्यांशु की मौत पर चल रहा धरना प्रशासन की वार्ता के बाद समाप्त हो गया है. मुआवजा, संविदा नौकरी और आरटीओ पर कार्रवाई की मांगों पर सहमति के बाद एम्स मोर्चरी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 22, 2026, 03:42 PM|Updated: May 22, 2026, 03:42 PM
Rajasthan News: दिव्यांशु मौत मामला, जोधपुर एम्स मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त, प्रशासन की सहमति के बाद होगा पोस्टमार्टम
Image Credit: Rajasthan News

Jodhpur Protest News: जोधपुर शहर के झालामंड चौराहे पर बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूली छात्र दिव्यांशु की मौत के बाद उपजा भारी जनाक्रोश आखिरकार शांत हो गया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की मोर्चरी के बाहर प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई मैराथन वार्ता में मांगों पर सहमति बनने के बाद गतिरोध समाप्त हो गया और धरना हटा लिया गया. प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद अब पुलिस ने मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा? क्यों भड़का था गुस्सा?
यह पूरा मामला जोधपुर के झालामंड चौराहे के पास स्थित मोती मार्केट के बाहर का है.बीती रात स्कूली छात्र दिव्यांशु अपनी स्कूटी से जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे स्कूटी सीधे ट्रक से जा टकराई और दिव्यांशु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. प्रदर्शनकारियों और परिजनों का गंभीर आरोप है कि परिवहन विभाग (RTO) की टीम वहां अचानक चेकिंग कर रही थी. आरटीओ की गाड़ी को देखकर ट्रक ड्राइवर ने हड़बड़ाहट और लापरवाही में अचानक ब्रेक मारे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ.हादसे से गुस्साए लोगों ने रात को ही सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया था. देर रात तक पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन जब जाम नहीं खुला तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा था.

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सुबह फिर शुरू हुआ धरना, प्रतिनिधिमंडल ने रखीं कड़ी मांगें
रात को सड़क से हटने के बाद सुबह बड़ी संख्या में समाज और पीड़ित परिवार के लोग एम्स अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और वहां धरना शुरू कर दिया. प्रजापत समाज और परिजनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सामने 4 प्रमुख मांगें रखीं.मृतक के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जाए. परिवार के एक सदस्य को सरकारी या संविदा पर नौकरी मिले. लापरवाही बरतने वाले संबंधित RTO अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए. मोती मार्केट बाईपास के पास लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए अंडरब्रिज बनाया जाए.

बातचीत की मेज पर सुलझा मामला, मिला उचित कार्रवाई का भरोसा
गतिरोध बढ़ता देख भाजपा नेता अशोक पटेल, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के पूर्व निदेशक अशोक झालामंड सहित एक शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की. इसके बाद विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता अशोक पटेल, एसडीएम पंकज कुमार के साथ एम्स मोर्चरी पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से वार्ता की.प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को उचित मुआवजा राशि का प्रस्ताव भेजकर जल्द सहायता राशि दिलाई जाएगी. साथ ही, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग पर भी सहमति बनी.इस पूरी संवेदनशील वार्ता के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस अधिकारी नरेंद्र देवड़ा, कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी तेजकरण परिहार और थाना अधिकारी नितिन दवे सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा. प्रशासन के सकारात्मक रुख के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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