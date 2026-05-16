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कायलाना-तख्त सागर का जलस्तर गिरा, जोधपुर में बढ़ा पेयजल संकट

Rajasthan News: जोधपुर में बढ़ती गर्मी के बीच जल संकट को लेकर जलदाय विभाग अलर्ट पर है. कायलाना और तख्त सागर में पानी का स्तर घटने पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया. फिलहाल ट्रेन से पानी लाने की जरूरत नहीं है. 22 मई से नियमित जलापूर्ति शुरू होने की उम्मीद है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 16, 2026, 10:27 PM|Updated: May 16, 2026, 10:27 PM
कायलाना-तख्त सागर का जलस्तर गिरा, जोधपुर में बढ़ा पेयजल संकट
Image Credit: Jodhpur Water Crisis

Jodhpur News: जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग की चिंता बढ़ गई है. शहर के प्रमुख जल स्रोत कायलाना और तख्त सागर में पानी का स्तर लगातार घट रहा है. ऐसे में विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इसी को लेकर शुक्रवार को जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों ने कायलाना झील और तख्त सागर का दौरा किया. अधिकारियों ने दोनों जलाशयों में मौजूद पानी की स्थिति का जायजा लिया और पेयजल उपलब्धता को लेकर समीक्षा की. विभाग का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ चुनौती भी बढ़ रही है. जलदाय विभाग के अनुसार नहर बंदी के बाद 10 मई 2026 से नहर में पानी शुरू होने की संभावना थी, लेकिन इसमें देरी हो गई थी. 14 मई तक पानी नहीं पहुंचने के कारण विभाग ने एहतियात के तौर पर रेलवे के जरिए पानी लाने की संभावना पर विचार किया था. इस संबंध में रेलवे विभाग से पत्राचार भी किया गया था.

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हालांकि 14 मई को नहर में पानी शुरू हो जाने के बाद ट्रेन से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी. विभाग ने साफ किया कि जवाई बांध से रेल के जरिए पानी लाने की जो खबरें सामने आ रही थीं, वे सही नहीं हैं. फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि ट्रेन से पानी मंगवाना पड़े. विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 16 मई 2026 तक कायलाना में करीब 4 दिन, तख्त सागर में 3 दिन और सुरपुरा डिग्गी में 6 दिन का पेयजल स्टोरेज उपलब्ध है. इसी बीच 18 मई को शहर की पेयजल सप्लाई व्यवस्था को लेकर शटडाउन भी लिया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि नहर का पानी 20 मई की रात या 21 मई की सुबह तक जोधपुर की डिग्गियों तक पहुंच सकता है. इसके बाद 21 मई को एक और शटडाउन लिया जाएगा और फिर 22 मई से शहर में नियमित पेयजल सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. जलदाय विभाग ने दावा किया है कि शहर की पानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जल स्रोतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जिन इलाकों में पानी की ज्यादा समस्या है, वहां 11 मई से ही टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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