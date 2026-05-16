/कायलाना-तख्त सागर का जलस्तर गिरा, जोधपुर में बढ़ा पेयजल संकट

Jodhpur News: जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग की चिंता बढ़ गई है. शहर के प्रमुख जल स्रोत कायलाना और तख्त सागर में पानी का स्तर लगातार घट रहा है. ऐसे में विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इसी को लेकर शुक्रवार को जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों ने कायलाना झील और तख्त सागर का दौरा किया. अधिकारियों ने दोनों जलाशयों में मौजूद पानी की स्थिति का जायजा लिया और पेयजल उपलब्धता को लेकर समीक्षा की. विभाग का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ चुनौती भी बढ़ रही है. जलदाय विभाग के अनुसार नहर बंदी के बाद 10 मई 2026 से नहर में पानी शुरू होने की संभावना थी, लेकिन इसमें देरी हो गई थी. 14 मई तक पानी नहीं पहुंचने के कारण विभाग ने एहतियात के तौर पर रेलवे के जरिए पानी लाने की संभावना पर विचार किया था. इस संबंध में रेलवे विभाग से पत्राचार भी किया गया था.

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हालांकि 14 मई को नहर में पानी शुरू हो जाने के बाद ट्रेन से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी. विभाग ने साफ किया कि जवाई बांध से रेल के जरिए पानी लाने की जो खबरें सामने आ रही थीं, वे सही नहीं हैं. फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि ट्रेन से पानी मंगवाना पड़े. विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 16 मई 2026 तक कायलाना में करीब 4 दिन, तख्त सागर में 3 दिन और सुरपुरा डिग्गी में 6 दिन का पेयजल स्टोरेज उपलब्ध है. इसी बीच 18 मई को शहर की पेयजल सप्लाई व्यवस्था को लेकर शटडाउन भी लिया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि नहर का पानी 20 मई की रात या 21 मई की सुबह तक जोधपुर की डिग्गियों तक पहुंच सकता है. इसके बाद 21 मई को एक और शटडाउन लिया जाएगा और फिर 22 मई से शहर में नियमित पेयजल सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. जलदाय विभाग ने दावा किया है कि शहर की पानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जल स्रोतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जिन इलाकों में पानी की ज्यादा समस्या है, वहां 11 मई से ही टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके.