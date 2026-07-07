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दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

Rajasthan News: जोधपुर में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान AI आधारित बायोमेट्रिक जांच ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ लिया. पिछले साल फोर्थ ग्रेड परीक्षा में दोस्त की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा युवक इस बार खुद परीक्षा देने पहुंचा था. एसओजी के इनपुट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 07, 2026, 09:53 PM|Updated: Jul 07, 2026, 09:53 PM
दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!
Image Credit: जोधपुर में डमी परीक्षार्थी हुआ गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है. पिछले साल फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने दोस्त की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाला युवक इस बार खुद एलडीसी भर्ती परीक्षा देने पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी चालाकी नहीं चल सकी. परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच और AI आधारित फोटो वेरिफिकेशन के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई. एसओजी से मिले इनपुट के बाद जोधपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब उससे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है.

AI ने खोली फर्जीवाड़े की पोल
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 वर्षीय रामचंद्र पुत्र ताजाराम निवासी पाबुदानपुरा बाधा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रामचंद्र 5 जुलाई 2026 को जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय अल्प भाषा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एलडीसी भर्ती परीक्षा देने पहुंचा था. परीक्षा के दौरान ऑनलाइन फिंगरप्रिंट और फोटो वेरिफिकेशन किया गया. इसी प्रक्रिया में AI सिस्टम ने उसकी पहचान संदिग्ध पाई और एसओजी को अलर्ट भेज दिया.

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पिछले साल दोस्त की जगह दी थी परीक्षा
जांच में सामने आया कि रामचंद्र ने 19 सितंबर 2025 को आयोजित फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने दोस्त श्रवण कुमार पुत्र खेराज राम की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी. उस समय उसने अपनी फोटो लगाकर श्रवण कुमार के नाम से परीक्षा दी थी. उस परीक्षा में किसी को इस गड़बड़ी की भनक नहीं लगी और मामला दबा रह गया.

परीक्षा खत्म होते ही पुलिस ने दबोचा
AI से इनपुट मिलने के बाद एसओजी ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम ने परीक्षा समाप्त होने पर रामचंद्र को परीक्षा केंद्र के बाहर ही पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने दोस्त की जगह बैठकर परीक्षा दी थी. उसने यह भी बताया कि उस समय उसका परीक्षा केंद्र उम्मेद कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजती गेट, जोधपुर था.

पहले से भी दर्ज है मामला
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बाड़मेर से जुड़ा एक मामला पहले से उदयमंदिर थाने में दर्ज है. इस पूरे प्रकरण में उदयमंदिर थाना अधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक की ओर से मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

जांच में जुटी एसओजी
फिलहाल एसओजी की टीम आरोपी रामचंद्र से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या उसने किसी और भर्ती परीक्षा में भी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी या फिर किसी संगठित गिरोह के लिए काम कर रहा था. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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