/दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

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Jodhpur News: जोधपुर में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है. पिछले साल फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने दोस्त की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाला युवक इस बार खुद एलडीसी भर्ती परीक्षा देने पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी चालाकी नहीं चल सकी. परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच और AI आधारित फोटो वेरिफिकेशन के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई. एसओजी से मिले इनपुट के बाद जोधपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब उससे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है.
AI ने खोली फर्जीवाड़े की पोल
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 वर्षीय रामचंद्र पुत्र ताजाराम निवासी पाबुदानपुरा बाधा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रामचंद्र 5 जुलाई 2026 को जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय अल्प भाषा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एलडीसी भर्ती परीक्षा देने पहुंचा था. परीक्षा के दौरान ऑनलाइन फिंगरप्रिंट और फोटो वेरिफिकेशन किया गया. इसी प्रक्रिया में AI सिस्टम ने उसकी पहचान संदिग्ध पाई और एसओजी को अलर्ट भेज दिया.
पिछले साल दोस्त की जगह दी थी परीक्षा
जांच में सामने आया कि रामचंद्र ने 19 सितंबर 2025 को आयोजित फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने दोस्त श्रवण कुमार पुत्र खेराज राम की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी. उस समय उसने अपनी फोटो लगाकर श्रवण कुमार के नाम से परीक्षा दी थी. उस परीक्षा में किसी को इस गड़बड़ी की भनक नहीं लगी और मामला दबा रह गया.
परीक्षा खत्म होते ही पुलिस ने दबोचा
AI से इनपुट मिलने के बाद एसओजी ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम ने परीक्षा समाप्त होने पर रामचंद्र को परीक्षा केंद्र के बाहर ही पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने दोस्त की जगह बैठकर परीक्षा दी थी. उसने यह भी बताया कि उस समय उसका परीक्षा केंद्र उम्मेद कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजती गेट, जोधपुर था.
पहले से भी दर्ज है मामला
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बाड़मेर से जुड़ा एक मामला पहले से उदयमंदिर थाने में दर्ज है. इस पूरे प्रकरण में उदयमंदिर थाना अधिकारी ईश्वर चंद्र पारीक की ओर से मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे.
जांच में जुटी एसओजी
फिलहाल एसओजी की टीम आरोपी रामचंद्र से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या उसने किसी और भर्ती परीक्षा में भी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी या फिर किसी संगठित गिरोह के लिए काम कर रहा था. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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