Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जोधपुर में जहर बेच रहे थे व्यापारी! मंडोर मंडी में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़

Rajasthan Crime News: जोधपुर की मंडोर मंडी में सीएसटी टीम ने अक्षत ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर नकली घी के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया. मौके से कई ब्रांड के टीन, मशीनें, सील और स्टिकर बरामद हुए. डीसीपी शाहीन सी की मॉनिटरिंग में जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Nov 01, 2025, 06:36 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 06:36 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल टिक्कड़ ट्राई किया क्या ? देखकर ही मुंह में आ जाएगा पानी!
8 Photos
Dal tikkad

राजस्थानी दाल टिक्कड़ ट्राई किया क्या ? देखकर ही मुंह में आ जाएगा पानी!

सर्दियों में बनाएं ऐसा राजस्थानी मूंगदाल हलवा, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में बनाएं ऐसा राजस्थानी मूंगदाल हलवा, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे!

मुंबई के झवेरी मार्केट से कम नहीं है जयपुर का जौहरी बाजार! शॉपिंग करने के लिए है बेस्ट जगह
7 Photos
jaipur news

मुंबई के झवेरी मार्केट से कम नहीं है जयपुर का जौहरी बाजार! शॉपिंग करने के लिए है बेस्ट जगह

राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! 3 नवंबर से बदलेगा मौसम
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में फिर से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! 3 नवंबर से बदलेगा मौसम

जोधपुर में जहर बेच रहे थे व्यापारी! मंडोर मंडी में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर के मंडोर कृषि उपज मंडी में नकली घी बनाने और बेचने के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देश पर सीएसटी टीम ने शनिवार को यह कार्रवाई की. टीम ने मंडी के ब्लॉक S-11 में स्थित अक्षत ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में नकली घी और उससे जुड़ी सामग्री बरामद की गई.

कई ब्रांड के घी की मिली जानकारी
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से कई ब्रांड के घी के टीन और अन्य सामग्री जब्त की. टीम को क्षीर ब्रांड के 15 लीटर के 20 टीन, प्राइड ब्रांड पाम ऑयल के 15 लीटर के 8 टीन और खाली टीन के 37 डिब्बे मिले. साथ ही घी पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टून, ढक्कन सील करने की मशीन, हीटिंग मशीन और मिक्सिंग जार भी जब्त किए गए.

सील पैकिंग के ढक्कन भी हुए बरामद
टीम ने मौके से लगभग 120 ढक्कन और 15 सील पैकिंग ढक्कन भी बरामद किए हैं. बरामद सामग्री में कई प्रसिद्ध कंपनियों और ब्रांडों के नामों की सील शामिल थीं, जिनमें धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, श्री खाटूश्याम, रीको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स (रिंगस-सीकर) और लिवलाइट इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा प्रमुख हैं. पुलिस ने फर्जी सील और स्टिकर भी कब्जे में लिए हैं, जिनका इस्तेमाल पैकिंग के लिए किया जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डूीसीपी कर रही हैं मामले की मॉनिटरिंग
पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीसीपी शाहीन सी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नकली घी के इस नेटवर्क में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मच गया है. व्यापारी और ग्राहक दोनों हैरान हैं कि खुलेआम इस तरह का कारोबार चल रहा था. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की दिशा में एक अहम कदम है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news