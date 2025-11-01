जोधपुर में जहर बेच रहे थे व्यापारी! मंडोर मंडी में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़

Rajasthan Crime News: जोधपुर की मंडोर मंडी में सीएसटी टीम ने अक्षत ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर नकली घी के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया. मौके से कई ब्रांड के टीन, मशीनें, सील और स्टिकर बरामद हुए. डीसीपी शाहीन सी की मॉनिटरिंग में जांच जारी है.
Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर के मंडोर कृषि उपज मंडी में नकली घी बनाने और बेचने के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देश पर सीएसटी टीम ने शनिवार को यह कार्रवाई की. टीम ने मंडी के ब्लॉक S-11 में स्थित अक्षत ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में नकली घी और उससे जुड़ी सामग्री बरामद की गई.
कई ब्रांड के घी की मिली जानकारी
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से कई ब्रांड के घी के टीन और अन्य सामग्री जब्त की. टीम को क्षीर ब्रांड के 15 लीटर के 20 टीन, प्राइड ब्रांड पाम ऑयल के 15 लीटर के 8 टीन और खाली टीन के 37 डिब्बे मिले. साथ ही घी पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टून, ढक्कन सील करने की मशीन, हीटिंग मशीन और मिक्सिंग जार भी जब्त किए गए.
सील पैकिंग के ढक्कन भी हुए बरामद
टीम ने मौके से लगभग 120 ढक्कन और 15 सील पैकिंग ढक्कन भी बरामद किए हैं. बरामद सामग्री में कई प्रसिद्ध कंपनियों और ब्रांडों के नामों की सील शामिल थीं, जिनमें धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, श्री खाटूश्याम, रीको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स (रिंगस-सीकर) और लिवलाइट इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा प्रमुख हैं. पुलिस ने फर्जी सील और स्टिकर भी कब्जे में लिए हैं, जिनका इस्तेमाल पैकिंग के लिए किया जा रहा था.
डूीसीपी कर रही हैं मामले की मॉनिटरिंग
पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीसीपी शाहीन सी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नकली घी के इस नेटवर्क में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से मंडी में हड़कंप मच गया है. व्यापारी और ग्राहक दोनों हैरान हैं कि खुलेआम इस तरह का कारोबार चल रहा था. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की दिशा में एक अहम कदम है.
