MBM यूनिवर्सिटी में फिर बवाल! ‘तरंग 2026’ के दौरान मारपीट, छात्रों ने गेट पर जड़ा ताला

Jodhpur News: जोधपुर स्थित एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गई है. कुछ दिन पहले क्रिकेट को लेकर हुए आपसी विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई थी, लेकिन उस घटना से सबक नहीं लिया गया. ताजा मामला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित छात्र कार्यक्रम ‘तरंग 2026’ के दौरान सामने आया, जहां छात्रों का आरोप है कि कुछ बाहरी लोग परिसर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी.

घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर जड़ा ताला

घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का कहना था कि जब तक विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं मौके पर आकर बात नहीं करेंगे, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछली मारपीट की घटना के बाद प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाने और मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उन व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया गया. इसी लापरवाही के चलते आज फिर कार्यक्रम के दौरान मारपीट की स्थिति बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विश्वविद्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बना

प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. छात्रों ने न तो किसी को अंदर आने दिया और न ही बाहर जाने दिया, जिससे कार्यक्रम में शामिल अन्य छात्र भी परेशान होते रहे. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इसे आपसी विवाद मानते हुए कॉलेज प्रशासन से ही मामले के निस्तारण को कहा. विश्वविद्यालय के शिक्षकगण लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास करते रहे, हालांकि काफी देर तक तनाव बना रहा.

पुलिस की समझाइश के बाद छात्रों को बाहर जाने की मिली अनुमति

पुलिस ने समझाइश के बाद उन छात्रों को बाहर जाने की अनुमति दिलवाई जो घर लौटना चाहते थे. इस दौरान पुलिस ने भी शिक्षकों और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी. छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब तक बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह रोका नहीं जाता, तब तक विश्वविद्यालय परिसर अखाड़ा बना रहेगा. छात्रों के विरोध को देखते हुए प्रशासन पर अब ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-