सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग पर जोधपुर में गरमाया माहौल, सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस अलर्ट

Rajasthan News: गांधी जयंती पर Folfon संस्था ने जोधपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी व संस्कृति की सुरक्षा हेतु छठी अनुसूची में शामिल करने, जलवायु संकट पर ठोस नीतियां बनाने और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की.

Published: Oct 02, 2025, 06:00 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 06:00 PM IST

सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग पर जोधपुर में गरमाया माहौल, सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस अलर्ट

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाते हुए Folfon (Friends of Ladakh, Friends of Nature) संस्था ने जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई.

संगठन ने लद्दाख के लिए की मांग
संगठन ने मांग की कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कर वहां की जनजातीय संस्कृति और पर्यावरणीय संतुलन को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए. सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग भी उठाई गई. जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनेक संगठनों के लोग हाथों में शक्तियां लेकर बैठे और वांगचुक की रिहाई की मांग की.

और क्या-क्या मांग की
संगठन ने यह भी आग्रह किया कि जलवायु परिवर्तन, हिमनदों के पिघलने और अनियंत्रित पर्यटन से उत्पन्न संकट पर रोकथाम हेतु ठोस नीतियां बनाई जाएं. युवाओं को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करने और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश भी की गई. संस्था ने कहा कि गांधीजी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर वांगचुक पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी रिहाई मानवता और प्रकृति के हित में आवश्यक है.

जोधपुर जेल के बाहर बढ़ी हलचल
शहर में यह भी चर्चा रही कि जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के जोधपुर आने की संभावना है. इसके चलते सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस का जाप्ता सुबह से ही तैनात रहा. हालांकि गीतांजलि के आने की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन एजेंसियां पूरे दिन सक्रिय रहीं. दो थानों की टीम और थाना अधिकारी सुबह से ही सेंट्रल जेल पर तैनात रहे.

लद्दाख हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा मामला
जानकारी के अनुसार, 24 सितंबर को लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे. इस मामले में वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगा और उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया.

इंटरनेट सेवा बंद
घटना के बाद लेह में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि वांगचुक ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया था.

