Jodhpur News: जोधपुर में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, पहली बार 550 ड्रोन का भव्य शो

Independence Day: जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में होगा. वायुसेना पुष्पवर्षा, सेना हथियार प्रदर्शनी, BSF का कैमल टैटू शो, 550 ड्रोन का ऑपरेशन सिंदूर प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार के खास आकर्षण रहेंगे.

Published: Aug 13, 2025, 16:16 IST | Updated: Aug 13, 2025, 16:16 IST

Jodhpur News: जोधपुर के बारकतुल्लाह खां स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा इसके लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया. जोधपुर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने ध्वजारोहणकर परेड का निरीक्षण किया.

वायुसेना के विमान करेंगे पुष्प वर्षा
शहर में होने वाले राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होंगे. वायुसेना के विमान बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में पुष्पवर्षा करेंगे. सेना के हथियारों की प्रदर्शनी होगी. मेहरानगढ़ में शाम को ड्रोन शो में 550 ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर का जीवंत प्रदर्शन करेंगे. अशोक उद्यान में 14 अगस्त को होने वाली सांस्कृतिक संध्या में डेजर्ट की संस्कृति देखने को मिलेगी. 14 अगस्त को मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचेंगे. शाम को मेहरानगढ़ में ''एट होम'' कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम में जोधपुर व राज्यभर के 300 से अधिक लोग शामिल होंगे. मुख्यमंत्री यहां लोगों को सम्मानित भी करेंगे. इसके बाद ड्रोन शो देखेंगे एवं अशोक उद्यान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे. बीएसएफ का केमल टैटू शो आकर्षण का केंद्र बनेगा.

ऑपरेशन सिंदूर के तहत होगा ड्रोन प्रदर्शन
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस वर्ष सूर्यनगरी मे आयोजित हो रहा हैं. समारोह के तैयारियों की जानकारी देते हुए कलक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे. मुख्यमंत्री 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचेंगे, एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे. सीएम 15 सबसे पहले सर्किट हाउस में राष्ट्रीय याज अगस्त को इसके बाद शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में राज्य स्तरीय झंडारोहण करेंगे. 14 अगस्त की शाम अशोक उद्यान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथि भाग लेंगे. इस वर्ष का विशेष आकर्षण रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया जाने वाला ड्रोन प्रदर्शन, जो पूरे भारत में पहली बार इस स्तर पर देखने को मिलेगा. उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण कार्यक्रम में इस बार कई नवाचार देखने को मिलेंगे जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं.

20 हजार के करीब जनता रहेगी मौजूद
बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में लगभग 20 हजार के करीब जनता इस आयोजन में शिरकत करेंगी वहीं हजारों की संख्या में जाब्ते की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं. आयोजन के दौरान वायु सैनिकों की ओर से पुष्प वर्षा की जाएगी जबकि सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और बीएसएफ का केमल टैटू शो आकर्षण का केंद्र रहेगा. वहीं 700 स्कूली बच्चे व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे.

