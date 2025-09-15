Zee Rajasthan
Rajasthan News: जोधपुर एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई. आरोपी रवि बिश्नोई ने नाथूराम पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद लोगों ने धरना दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और अन्य की तलाश जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 15, 2025, 02:53 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 02:53 PM IST

जोधपुर में गोलियों की गूंज! एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग

Jodhpur Firing News: राजस्थान के जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से सोमवार सुबह एक बड़ी वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. सोजत रोड के पास आपसी रंजिश के चलते हुई इस फायरिंग में नाथूराम नामक युवक घायल हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी रवि बिश्नोई और उसके साथियों ने अचानक हमला कर नाथूराम पर फायरिंग कर दी. गोली उसकी जांघ पर लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

छह माह पुरानी मामले की जड़
जानकारी के अनुसार, इस घटना की जड़ करीब छह माह पुरानी है. उस समय नाथूराम ने आरोपियों को घर के पास नशा बेचने से रोका था. इस विवाद को लेकर थाने में लिखित समझौता भी हुआ, लेकिन रंजिश खत्म नहीं हुई. समझौते के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा और हमले की कोशिशें होती रहीं. बीती रात आरोपियों ने नाथूराम के भाई की गाड़ी पर पेट्रोल से भरी बोतल डालकर तोड़फोड़ की. यही नहीं, उन्हें लगातार फोन पर धमकियां भी दी गईं.

घात लगाकर हमलावरों ने की फायरिंग
सोमवार सुबह जैसे ही नाथूराम घर से बाहर निकला, हमलावरों ने घात लगाकर फायरिंग कर दी. वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. गुस्साए लोगों ने फिटकासनी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए. उनकी मांग थी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

पुलिस ने लोगों को समझाया
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और समझाइश कर रास्ता खुलवाया. इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रवि बिश्नोई को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश में सघन कार्रवाई की जा रही है. शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है. पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी.

