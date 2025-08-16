Zee Rajasthan
Jodhpur News: नागणेची माता मंदिर में मचा घमासान, नाराज युवकों ने किया पथराव

Rajasthan News: जोधपुर के मंडोर स्थित नागणेची माता मंदिर में सीढ़ियां चढ़ने को लेकर विवाद हुआ. नाराज युवकों ने मंदिर पर पथराव कर दिया. अफरा-तफरी के बीच मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Published: Aug 16, 2025, 15:07 IST | Updated: Aug 16, 2025, 15:07 IST

Jodhpur News: नागणेची माता मंदिर में मचा घमासान, नाराज युवकों ने किया पथराव

Jodhpur News: जोधपुर के मंडोर इलाके में स्थित नागणेची माता मंदिर में सीढ़ियां चढ़ने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया. विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के कुछ युवकों ने गुस्से में आकर मंदिर पर पथराव कर दिया. इस घटना को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

नागणेची माता मंदिर का है मामला
मिली जानकारी के अनुसार, मामला नागणेची माता मंदिर से संबंधित है. आरोप है कि कुछ युवक मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे. मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने उन्हें ऐसा करने से रोका. इसी बात से नाराज होकर उन युवकों ने मंदिर परिसर की ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. घटना से मंदिर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

क्या बोले मंडोर थाना प्रभारी?
मंडोर थाना प्रभारी किशनलाल विश्नोई ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट सदस्य परमेंद्रसिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट पुलिस को दी है. परमेंद्रसिंह ने बताया कि 15 अगस्त और शुक्रवार होने की वजह से मंदिर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी भीड़ थी. साथ ही बाबा रामदेवरा मेले में भी जातरुओं की भारी संख्या में मौजूदगी रही. इसी भीड़भाड़ के बीच कुछ युवक मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ने लगे.

रोकने पर शुरू कर दिया था पथराव
मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नागणेची माता मंदिर जोधपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और इसके आसपास कई अन्य तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं. नजदीक ही नागादड़ी स्थित होने के कारण यहां पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का लगातार आना-जाना लगा रहता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

