खाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही... जोधपुर में राज्यपाल ने छेड़ा संवेदनशील मुद्दा

Jodhpur News: जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की. जोधपुर दौरे के दौरान वे इस बड़े सामाजिक और औद्योगिक आयोजन का हिस्सा बने और मंच से समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी. कार्यक्रम में समाज के लोग, उद्योग जगत से जुड़े उद्यमी और विभिन्न प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे. अपने संबोधन में राज्यपाल ने देश के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताते हुए इसे समय रहते संभालने की आवश्यकता बताई.

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन केवल मेल-मिलाप या व्यापार तक सीमित नहीं रहने चाहिए. इन मंचों से समाज को दिशा देने वाले विषयों पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है और इस तरह के आयोजन विचारों के आदान-प्रदान का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं.

जनसंख्या असंतुलन को बताया बड़ी चुनौती

अपने संबोधन में राज्यपाल ने देश में बढ़ते जनसंख्या असंतुलन पर गंभीर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी स्थिति बन रही है, जो भविष्य के लिए चिंताजनक है. जिन लोगों के पास जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साधन नहीं हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि जिनके पास क्षमता, संसाधन और समाज को आगे बढ़ाने की ताकत है, उनकी संख्या घटती जा रही है. उन्होंने चेताया कि यह असंतुलन आने वाले समय में देश के लिए बड़ी समस्या बन सकता है.

पिछली पीढ़ियों से सीख लेने की जरूरत

राज्यपाल ने दो पीढ़ी पहले के समय को याद करते हुए कहा कि उस दौर में संसाधन सीमित थे, लेकिन परिवारों में संतुलन बना रहता था. लोग कम सुविधाओं में भी जिम्मेदारी के साथ जीवन जीते थे. उन्होंने कहा कि आज भी यदि सोच जिम्मेदार हो, तो परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखा जा सकता है. समस्या साधनों की नहीं, बल्कि सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की है.

आत्ममंथन का किया आह्वान

राज्यपाल ने समाज से आत्ममंथन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जनसंख्या का प्रभाव केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संसाधनों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है. जब संतुलन बिगड़ता है, तो उसका भार पूरे समाज को उठाना पड़ता है. इसलिए हर वर्ग को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

भविष्य के लिए स्पष्ट संदेश

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राज्यपाल के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना. उनके वक्तव्य को समाज और देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. बिना किसी वर्ग या समुदाय का उल्लेख किए उन्होंने साफ संकेत दिया कि यदि जनसंख्या असंतुलन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो के मंच से दिया गया यह संदेश लंबे समय तक चर्चा में रहने की संभावना है.

