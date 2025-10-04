जोधपुर में खांसी की दवा मौत मामले में मंत्री का बड़ा बयान, बोले - दवा में नहीं मिला जानलेवा तत्व

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए खांसी की दवा सेवन से हुई मौतों के सवाल पर साफ किया कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और जांच में अब तक दवा में कोई जानलेवा तत्व नहीं पाया गया है.

1 लाख 33 हजार लोगों ने दवाई का किया सेवन

मंत्री खींवसर ने बताया कि इस माह करीब 1 लाख 33 हजार लोगों ने उक्त दवा का सेवन किया, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा के सेवन से किसी की मौत हुई हो.

चार स्तर पर हो चुकी है जांच

उन्होंने कहा कि दवा की चार स्तर पर जांच हो चुकी है. पहली बार निर्माण के दौरान, दूसरी बार खरीद के समय, तीसरी बार हादसे के बाद और चौथी बार पुनः विस्तृत जांच की गई. मंत्री ने कहा कि दवा में जानलेवा तत्व नहीं मिला और जैसे ही पहली मौत का मामला सामने आया, सरकार ने तुरंत दवा को वापस (विथड्रॉ) ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

केंद्र सरकार की एडवाइजरी पर बोले

केंद्र सरकार द्वारा जिस फार्मूले पर बैन लगाया गया है, उस पर उन्होंने कहा – 'यदि कोई अन्य ब्रांड उसी फार्मूले से बनी दवा बेच रहा है तो उसकी जांच होगी.' मंत्री ने यह भी कहा कि आगे सर्दी-जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ने नई पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जाने वाली बोतल पर चेतावनी अंकित की जाएगी.

हनुमान बेनीवाल के बयान पर बोले

एसओजी जांच पर हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर मंत्री ने कहा – 'वे तो हर प्रकरण की एसओजी से जांच की मांग करते हैं, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि पूरी सूक्ष्मता और निष्पक्षता से जांच हो.' ड्रग कंट्रोलर राजाराम को एपीओ करने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस केस से कोई लिंक नहीं है, उसका मामला अलग है. मंत्री खींवसर ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और गंभीरता से काम कर रही है और यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी. हालांकि बच्चे की आंखें निकालने के सवाल पर जवाब दिए बगैर ही मंत्री खींवसर सर्किट हाउस से रवाना हो गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-