/जोधपुर में बादल फटने जैसे हालात! मूसलाधार बारिश से सड़कें बनीं दरिया, शहर हुआ पानी-पानी

Jodhpur News: जोधपुर में रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई. कुछ ही देर की बारिश ने शहर की कई सड़कों और गलियों को पानी से भर दिया. कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगह सड़कें नदी जैसी नजर आने लगीं और वाहन पानी में फंस गए. हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत भी मिली.

तेज बारिश से शहर की सड़कें बनीं दरिया

बारिश शुरू होने के कुछ ही समय बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में पानी भर गया. निचले इलाकों की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं. कई जगह दोपहिया और चारपहिया वाहन जलभराव में फंस गए. कुछ वाहन चालक पानी के बीच से निकलने की कोशिश करते रहे, जबकि कई गाड़ियां बीच सड़क पर ही बंद हो गईं.

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जोधपुर में रविवार को बारिश के बाद भारी जलभराव हुआ.

जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी

भारी बारिश के कारण कई लोग रास्ते में ही फंस गए. शहर के कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि लोगों को आने-जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कुछ स्थानों पर छोटी कारें और अन्य वाहन पानी में तैरते हुए भी दिखाई दिए. अचानक हुए जलभराव ने यातायात व्यवस्था भी प्रभावित कर दी.

बारिश से गर्मी से मिली राहत

एक तरफ बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी, तो दूसरी ओर लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली. पिछले कई दिनों से तेज गर्मी से परेशान लोग बारिश के बाद सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए. सावन के महीने में हुई इस अच्छी बारिश को लोग शुभ संकेत भी मान रहे हैं.

जोधपुर में रविवार को बारिश के बाद भारी जलभराव हुआ.

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मानसून की इस बारिश से किसानों में भी खुशी का माहौल है. अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए इस बार सामान्य से बेहतर बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे खेती-किसानी को बड़ा लाभ मिल सकता है.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

जलभराव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें सक्रिय हो गईं. निचले इलाकों से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.

जिला कलेक्टर ले रहे हैं पल-पल की जानकारी

जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन की ओर से जलभराव वाले इलाकों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जरूरत हो, वहां तुरंत राहत कार्य शुरू किए जाएं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द परेशानी से राहत मिल सके.