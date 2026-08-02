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जोधपुर में बादल फटने जैसे हालात! मूसलाधार बारिश से सड़कें बनीं दरिया, शहर हुआ पानी-पानी

Rajasthan News: जोधपुर में रविवार दोपहर हुई तेज बारिश से कई सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए. कई वाहन पानी में फंस गए और लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई. हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिली. प्रशासन जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी और राहत कार्य में जुटा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 02, 2026, 09:10 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 09:10 PM IST
जोधपुर में बादल फटने जैसे हालात! मूसलाधार बारिश से सड़कें बनीं दरिया, शहर हुआ पानी-पानी
Image Credit: जोधपुर में रविवार को बारिश के बाद भारी जलभराव हुआ.

Jodhpur News: जोधपुर में रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई. कुछ ही देर की बारिश ने शहर की कई सड़कों और गलियों को पानी से भर दिया. कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगह सड़कें नदी जैसी नजर आने लगीं और वाहन पानी में फंस गए. हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत भी मिली.

तेज बारिश से शहर की सड़कें बनीं दरिया
बारिश शुरू होने के कुछ ही समय बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में पानी भर गया. निचले इलाकों की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं. कई जगह दोपहिया और चारपहिया वाहन जलभराव में फंस गए. कुछ वाहन चालक पानी के बीच से निकलने की कोशिश करते रहे, जबकि कई गाड़ियां बीच सड़क पर ही बंद हो गईं.

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जोधपुर में रविवार को बारिश के बाद भारी जलभराव हुआ.

जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी
भारी बारिश के कारण कई लोग रास्ते में ही फंस गए. शहर के कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया कि लोगों को आने-जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कुछ स्थानों पर छोटी कारें और अन्य वाहन पानी में तैरते हुए भी दिखाई दिए. अचानक हुए जलभराव ने यातायात व्यवस्था भी प्रभावित कर दी.

बारिश से गर्मी से मिली राहत
एक तरफ बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी, तो दूसरी ओर लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली. पिछले कई दिनों से तेज गर्मी से परेशान लोग बारिश के बाद सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए. सावन के महीने में हुई इस अच्छी बारिश को लोग शुभ संकेत भी मान रहे हैं.

जोधपुर में रविवार को बारिश के बाद भारी जलभराव हुआ.

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
मानसून की इस बारिश से किसानों में भी खुशी का माहौल है. अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए इस बार सामान्य से बेहतर बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे खेती-किसानी को बड़ा लाभ मिल सकता है.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा
जलभराव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें सक्रिय हो गईं. निचले इलाकों से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.

जिला कलेक्टर ले रहे हैं पल-पल की जानकारी
जोधपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन की ओर से जलभराव वाले इलाकों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जरूरत हो, वहां तुरंत राहत कार्य शुरू किए जाएं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द परेशानी से राहत मिल सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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