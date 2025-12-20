पत्थरों का सीना चीरकर उगी हरियाली, जोधपुर के मेहरानगढ़ की तलहटी में अनोखा हर्बल पार्क

Jodhpur News: आम धारणा है कि पत्थरों पर पौधे नहीं उगते, लेकिन जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में यह धारणा पूरी तरह टूटती नजर आती है. यहां सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रसन्न पूरी गोस्वामी ने अपनी अथक मेहनत, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति से पत्थरों के बीच हरियाली का ऐसा संसार रचा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. यह हर्बल पार्क न केवल औषधीय पौधों का संरक्षण कर रहा है, बल्कि प्रकृति और मानव के रिश्ते को भी नई दिशा दे रहा है. प्रसन्न पूरी गोस्वामी पेशे से शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 40 वर्षों से उनका जीवन पौधों और पर्यावरण को समर्पित है.

वर्ष 2008 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने मेहरानगढ़ किले के पास पथरीली और बंजर भूमि को चुना और उसे हराभरा बनाने का संकल्प लिया. जहां चारों ओर सिर्फ चट्टानें और सूखा नजर आता था, वहीं उन्होंने पत्थरों का सीना चीरकर हजारों औषधीय पौधों को उगाकर दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव कुछ भी नहीं. इस हर्बल पार्क में तुलसी, एलोवेरा, अर्जुन, सफेद मुसली सहित अनेक दुर्लभ औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां उगाई गई हैं.

यहां आने वाले लोग न केवल इन पौधों के चिकित्सीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके वैज्ञानिक नाम और उपयोग भी समझते हैं. शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण में यह पार्क स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ मानसिक सुकून भी प्रदान करता है. यह पार्क शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यहां आने वाले बच्चों और विद्यार्थियों को पौधों पर शोध करने का अवसर मिलता है. प्रकृति को करीब से समझने का यह अनुभव उनके लिए किसी खुली प्रयोगशाला से कम नहीं है.

सबसे खास बात यह है कि इन पौधों की वजह से यहां करीब 208 प्रजातियों के पक्षी भी अपना बसेरा बना चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र जैव विविधता का केंद्र बन गया है. प्रसन्न पूरी गोस्वामी का कहना है पत्थरों को पिघला कर हरियाली लाओ, आओ मिलकर पहाड़ों को फिर से हरा बनाएं. उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन मेहनत, निरंतर प्रयास और समय देने से पत्थरों पर भी फूल खिलाए जा सकते हैं. मेहरानगढ़ की तलहटी में विकसित यह हर्बल पार्क आज पर्यावरण संरक्षण और प्रेरणा का जीवंत उदाहरण बन चुका है.

