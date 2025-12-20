Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पत्थरों का सीना चीरकर उगी हरियाली, जोधपुर के मेहरानगढ़ की तलहटी में अनोखा हर्बल पार्क

Rajasthan News: जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रसन्न पूरी गोस्वामी ने पत्थरों और बंजर जमीन पर हर्बल पार्क विकसित कर मिसाल पेश की है. हजारों औषधीय पौधों व सैकड़ों पक्षी प्रजातियों के साथ यह पार्क पर्यावरण संरक्षण और मानव-प्रकृति संबंध की प्रेरक कहानी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Dec 20, 2025, 07:17 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 07:17 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!
7 Photos
Winter Special Train

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!

पत्थरों का सीना चीरकर उगी हरियाली, जोधपुर के मेहरानगढ़ की तलहटी में अनोखा हर्बल पार्क

Jodhpur News: आम धारणा है कि पत्थरों पर पौधे नहीं उगते, लेकिन जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में यह धारणा पूरी तरह टूटती नजर आती है. यहां सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य प्रसन्न पूरी गोस्वामी ने अपनी अथक मेहनत, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति से पत्थरों के बीच हरियाली का ऐसा संसार रचा है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता. यह हर्बल पार्क न केवल औषधीय पौधों का संरक्षण कर रहा है, बल्कि प्रकृति और मानव के रिश्ते को भी नई दिशा दे रहा है. प्रसन्न पूरी गोस्वामी पेशे से शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 40 वर्षों से उनका जीवन पौधों और पर्यावरण को समर्पित है.

वर्ष 2008 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने मेहरानगढ़ किले के पास पथरीली और बंजर भूमि को चुना और उसे हराभरा बनाने का संकल्प लिया. जहां चारों ओर सिर्फ चट्टानें और सूखा नजर आता था, वहीं उन्होंने पत्थरों का सीना चीरकर हजारों औषधीय पौधों को उगाकर दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव कुछ भी नहीं. इस हर्बल पार्क में तुलसी, एलोवेरा, अर्जुन, सफेद मुसली सहित अनेक दुर्लभ औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां उगाई गई हैं.

यहां आने वाले लोग न केवल इन पौधों के चिकित्सीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके वैज्ञानिक नाम और उपयोग भी समझते हैं. शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण में यह पार्क स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ मानसिक सुकून भी प्रदान करता है. यह पार्क शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. यहां आने वाले बच्चों और विद्यार्थियों को पौधों पर शोध करने का अवसर मिलता है. प्रकृति को करीब से समझने का यह अनुभव उनके लिए किसी खुली प्रयोगशाला से कम नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सबसे खास बात यह है कि इन पौधों की वजह से यहां करीब 208 प्रजातियों के पक्षी भी अपना बसेरा बना चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र जैव विविधता का केंद्र बन गया है. प्रसन्न पूरी गोस्वामी का कहना है पत्थरों को पिघला कर हरियाली लाओ, आओ मिलकर पहाड़ों को फिर से हरा बनाएं. उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन मेहनत, निरंतर प्रयास और समय देने से पत्थरों पर भी फूल खिलाए जा सकते हैं. मेहरानगढ़ की तलहटी में विकसित यह हर्बल पार्क आज पर्यावरण संरक्षण और प्रेरणा का जीवंत उदाहरण बन चुका है.

AI IMAGE

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news