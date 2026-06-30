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नर्सिंग कॉलेजों को राहत, हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और BPT काउंसलिंग पर लगाई रोक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को राहत देते हुए बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और बीपीटी पाठ्यक्रमों की आरयूएचएस-2026 काउंसलिंग व सीट आवंटन प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने लंबित एनओसी आवेदनों पर पहले फैसला करने के निर्देश दिए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 30, 2026, 11:14 PM|Updated: Jun 30, 2026, 11:14 PM
नर्सिंग कॉलेजों को राहत, हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और BPT काउंसलिंग पर लगाई रोक
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) कॉमन एंट्रेंस टेस्ट-2026 के तहत बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और बीपीटी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने माना कि यदि लंबित एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) आवेदनों पर फैसला किए बिना प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो संबंधित संस्थानों को अपूरणीय नुकसान हो सकता है.

एनओसी में देरी को लेकर दायर हुई याचिकाएं
यह मामला राज्य के कई निजी नर्सिंग और स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से जुड़ा है. इन संस्थानों ने राजस्थान सरकार और संबंधित परिषदों के खिलाफ याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया कि समय पर एनओसी जारी नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर 2024 को नई नीति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे. इसके बाद संस्थानों ने जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित कीं और सभी औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके आवेदन लंबित हैं.

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काउंसलिंग शुरू होने पर जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेयांस मर्डिया और अधिवक्ता अंकुर माथुर ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) ने 11 जून 2026 को काउंसलिंग और सीट आवंटन का शेड्यूल जारी कर दिया है. उनका कहना था कि यदि पहले एनओसी पर फैसला नहीं हुआ और काउंसलिंग शुरू हो गई तो संबंधित संस्थानों का एक और शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो जाएगा.

सरकार ने मांगा दो सप्ताह का समय
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और अंतिम निर्णय लेने के लिए कम से कम दो सप्ताह का समय चाहिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले भी कई बार जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन अब तक लंबित मामलों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.

कोर्ट ने सुनाया अहम आदेश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि कुल 676 एनओसी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 73 संस्थानों को ही एनओसी जारी की गई, जबकि बाकी आवेदन अब भी लंबित हैं. कोर्ट ने कहा कि एक तरफ एनओसी के आवेदन लंबित रखना और दूसरी ओर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरयूएचएस-2026 की बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और बीपीटी पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को होगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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