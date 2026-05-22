/चपरासी भर्ती में बड़ा धमाका! जीरो नंबर वालों की नौकरी पर संकट, हाईकोर्ट ने कटऑफ लिस्ट की रद्द

Rajasthan Chaprasi Bharti: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस भर्ती की अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है. यह फैसला जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने शुक्रवार को विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी भर्ती में न्यूनतम अंक (minimum marks) तय होना जरूरी है. बिना न्यूनतम अंक के भर्ती करना सही नहीं माना जा सकता और यह संवैधानिक रूप से भी गलत है. इसी वजह से कोर्ट ने जीरो कट ऑफ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया.

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हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चाहे पद चतुर्थ श्रेणी (ग्रेड फोर्थ) का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी नौकरी में एक बेसिक स्टैंडर्ड होना जरूरी है. यानी भर्ती प्रक्रिया में कुछ न्यूनतम योग्यता तो तय होनी ही चाहिए. कोर्ट ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को यह छूट दी है कि वह अब न्यूनतम अंक तय करके नई मेरिट लिस्ट तैयार करे.

यह भर्ती प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक थी. इसमें 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी. कुल 53,749 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. विज्ञप्ति 12 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी, परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को हुई और इसका रिजल्ट 16 जनवरी 2026 को घोषित किया गया था.

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने एक्स सर्विसमैन (OBC) कैटेगरी में आवेदन किया था. परीक्षा में उनके माइनस में नंबर आए थे. उनका कहना था कि कई कैटेगरी में भर्ती बोर्ड को पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और कई पद खाली भी रह गए हैं, ऐसे में माइनस मार्क्स वालों को भी मौका दिया जाना चाहिए.

वकील का यह भी तर्क था कि भर्ती विज्ञप्ति या सेवा नियमों में कहीं भी न्यूनतम अंक तय नहीं किए गए हैं. ऐसे में जब कुछ कैटेगरी में कट ऑफ लगभग जीरो (0.0033 तक) गई है, तो माइनस अंक वालों को भी बाहर करना ठीक नहीं है. उनका कहना था कि जीरो और माइनस अंक वाले उम्मीदवारों में व्यवहारिक तौर पर कोई बड़ा फर्क नहीं माना जाना चाहिए.

दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान कार्मिक विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोर्ट में कहा कि नियमों में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए जीरो अंक वालों का चयन किया जा सकता है, लेकिन माइनस अंक वालों को अत्यंत कमजोर श्रेणी मानते हुए बाहर रखा गया.

हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और साफ निर्देश दिए कि पहले न्यूनतम अंक तय किए जाएं, फिर उसी आधार पर सभी प्रभावित कैटेगरी की नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए. अब इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से संशोधन के दौर में पहुंच गई है.