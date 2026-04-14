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RAS इंटरव्यू में बड़ा ट्विस्ट! पूर्व सैनिक को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम एंट्री, रिजल्ट पर रोक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक अभ्यर्थी को RAS-2024 इंटरव्यू में सशर्त शामिल होने की अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने पूर्व सैनिक श्रेणी में भाग लेने की अनुमति दी, लेकिन परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं होगा और एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Apr 14, 2026, 11:16 PM|Updated: Apr 14, 2026, 11:16 PM
RAS इंटरव्यू में बड़ा ट्विस्ट! पूर्व सैनिक को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम एंट्री, रिजल्ट पर रोक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी को आरएएस-2024 भर्ती के इंटरव्यू में सशर्त रूप से शामिल होने की अंतरिम राहत प्रदान की है. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी, हालांकि अंतिम परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं.

याचिकाकर्ता ओमप्रकाश जो कि नागौर जिले के निवासी हैं, पूर्व में भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं. सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेते हुए वर्ष 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती में चयन प्राप्त किया था और 21 दिसंबर 2023 को पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर पद पर कार्यभार ग्रहण किया. इसके बाद उन्होंने आरएएस-2024 प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया और प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कर ली. मामले में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने उन्हें आरएएस परीक्षा में पूर्व सैनिक श्रेणी का लाभ देने से इनकार कर दिया.

आयोग का तर्क था कि याचिकाकर्ता पहले ही सब-इंस्पेक्टर भर्ती में इस श्रेणी का लाभ ले चुके हैं, इसलिए दोबारा यह लाभ नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष व्यास व अधिवक्ता कैलाश चौधरी ने कोर्ट में दलील दी कि सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को पहले ही जयपुर बेंच द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसे बाद में डिवीजन बेंच ने भी बरकरार रखा. ऐसे में वह चयन अब विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, इसलिए उस आधार पर आरक्षण का लाभ रोका जाना उचित नहीं है. कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी किए हैं.

साथ ही, याचिकाकर्ता को राहत देते हुए यह आदेश दिया कि उसे 15 से 17 अप्रैल 2026 तक होने वाले आरएएस इंटरव्यू में पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अस्थायी रूप से शामिल होने दिया जाए. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही पूर्व सैनिक श्रेणी में एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अंतिम निर्णय के समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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