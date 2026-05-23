/नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की दी अनुमति

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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह 4 दिन की गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार बताते हुए इलाज, सुरक्षा और सभी खर्च राज्य सरकार से कराने के आदेश दिए और मामले की निगरानी के निर्देश भी दिए.
Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में बड़ा और अहम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने 27 सप्ताह 4 दिन की गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. यह मामला सुनते हुए अदालत ने साफ कहा कि किसी भी रेप पीड़िता, खासकर नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
यह फैसला जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने सुनाया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि गरिमा, शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन से जुड़े अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार हैं और इनकी रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है. पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता सपना वैष्णव ने अदालत में पक्ष रखा और पूरी स्थिति को विस्तार से बताया. याचिका में यह कहा गया कि सामाजिक डर और समय पर जानकारी न मिलने के कारण गर्भावस्था का पता काफी देर से चल पाया. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि पीड़िता 27 सप्ताह से अधिक गर्भवती है और उसे गंभीर एनीमिया की समस्या है. हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित गर्भपात किया जा सकता है.
कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को निर्देश दिए कि वह तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाकर प्रक्रिया शुरू करे. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इलाज के दौरान हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें आईसीयू सपोर्ट, काउंसलिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पोषण सहायता और ऑपरेशन के बाद की देखभाल शामिल हो. हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया कि इस पूरे इलाज और जांच का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसके अलावा जिला कलेक्टर, जोधपुर को पूरे मामले की निगरानी और सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके परिवार के आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने यह मुद्दा भी उठाया कि पॉक्सो मामलों में मेडिकल जांच और गर्भावस्था परीक्षण में अक्सर देरी हो जाती है, जिससे पीड़िताओं को और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस विषय पर समयबद्ध एसओपी बनाने और जरूरी दिशा-निर्देश तय करने पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.
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