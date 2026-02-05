RCA में बड़ा भूचाल! राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्वीनर की नियुक्ति पर लगाई रोक

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की कार्यकारिणी समिति के कन्वीनर डीडी कुमावत उर्फ दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायालय ने अगली सुनवाई तक उन्हें कन्वीनर के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया है. यह आदेश जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने देवी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया.

याचिकाकर्ता देवी सिंह की ओर से अधिवक्ता आदित्य सिंह राठौड़ ने अदालत का ध्यान आरसीए के उपविधानों के अनुच्छेद 26 की ओर आकर्षित किया. उन्होंने दलील दी कि उपविधानों के अनुसार किसी भी ऐसे निर्वाचित या नियुक्त पदाधिकारी के खिलाफ, जिसके विरुद्ध आपराधिक अदालत द्वारा आरोप तय हो चुके हों, उसे कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनने से अयोग्य ठहराया गया है. अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 डीडी कुमावत के खिलाफ 18 सितंबर 2025 को सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें आरसीए की कार्यकारिणी समिति का कन्वीनर नियुक्त कर दिया गया, जो उपविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है.

मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका विचार योग्य है. न्यायालय ने राज्य सरकार, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. साथ ही नियम को आठ सप्ताह में प्रत्यावर्तनीय बनाया गया है.

अदालत ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय तक डीडी कुमावत को आरसीए की कार्यकारिणी समिति के कन्वीनर के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस आदेश को आरसीए के प्रशासनिक ढांचे और आगामी निर्णयों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पढ़ें जोधपुर की एक और खबर

जोधपुर में एक नामी निजी स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बाद शहर की सड़कों पर लापरवाही भरा नज़ारा देखने को मिला. तेज रफ्तार गाड़ियों में सवार स्कूली बच्चे मुख्य सड़कों पर गाड़ियों से बाहर लटके नजर आए. यह दृश्य देखकर राहगीर और वाहन चालक हैरान रह गए. गाड़ियों का काफिला शहर की व्यस्त सड़कों से गुजरता हुआ पांचबत्ती के पास पोलो ग्राउंड तक पहुंचा.

पोलो ग्राउंड में पहुंचते ही इन गाड़ियों से तेज गति में स्टंट किए गए और धूल-मिट्टी उड़ाई गई. इतनी बड़ी लापरवाही किसी भी समय भारी पड़ सकती थी. स्कूली बच्चों ने इस पूरी घटना के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं. हालांकि, जी राजस्थान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

