/आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब

Asaram Latest Update: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम उर्फ आशुमल की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं. जोधपुर में जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया. साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक आसाराम को पहले की तरह सभी स्वीकृत चिकित्सा सुविधाएं, अटेंडेंट की सहायता और अन्य व्यवस्थाएं बिना किसी रुकावट मिलती रहेंगी. मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त 2026 को होगी.

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने अदालत में नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सरकार को 30 दिन का समय दिया. साथ ही यह भी कहा कि जब तक इस मामले पर अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.

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चिकित्सा सुविधाएं पहले की तरह रहेंगी जारी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि आसाराम को पहले से मिल रही सभी चिकित्सा सुविधाएं लगातार जारी रहेंगी. इनमें इलाज, अटेंडेंट की सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं शामिल हैं. अदालत ने कहा कि इन सुविधाओं में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और संबंधित अधिकारी पहले की तरह सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.

इन अस्पतालों में मिलेगा इलाज

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आसाराम का इलाज पहले की तरह जोधपुर स्थित आरोग्यम आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड या फिर एम्स जोधपुर में कराया जाएगा. दोनों संस्थानों में उन्हें पहले से उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं आगे भी जारी रहेंगी.

पुराने आदेशों का दिया हवाला

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के आधार पर लागू की गई थी. इसलिए फिलहाल उन्हीं आदेशों के अनुसार सभी सुविधाएं जारी रखना जरूरी है. अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखा जाए.

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में राज्य सरकार अपना जवाब अदालत में पेश करेगी. इसके बाद अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी. उसी दौरान अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर अगला निर्णय ले सकती है.