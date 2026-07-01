Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब

आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राहत देते हुए फिलहाल उनकी सभी मौजूदा चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं. राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 01, 2026, 08:32 PM|Updated: Jul 01, 2026, 08:32 PM
आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब
Image Credit: आसाराम (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Asaram Latest Update: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम उर्फ आशुमल की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं. जोधपुर में जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया. साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक आसाराम को पहले की तरह सभी स्वीकृत चिकित्सा सुविधाएं, अटेंडेंट की सहायता और अन्य व्यवस्थाएं बिना किसी रुकावट मिलती रहेंगी. मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त 2026 को होगी.

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने अदालत में नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सरकार को 30 दिन का समय दिया. साथ ही यह भी कहा कि जब तक इस मामले पर अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

चिकित्सा सुविधाएं पहले की तरह रहेंगी जारी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि आसाराम को पहले से मिल रही सभी चिकित्सा सुविधाएं लगातार जारी रहेंगी. इनमें इलाज, अटेंडेंट की सुविधा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं शामिल हैं. अदालत ने कहा कि इन सुविधाओं में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और संबंधित अधिकारी पहले की तरह सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.

इन अस्पतालों में मिलेगा इलाज
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आसाराम का इलाज पहले की तरह जोधपुर स्थित आरोग्यम आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड या फिर एम्स जोधपुर में कराया जाएगा. दोनों संस्थानों में उन्हें पहले से उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं आगे भी जारी रहेंगी.

पुराने आदेशों का दिया हवाला
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के आधार पर लागू की गई थी. इसलिए फिलहाल उन्हीं आदेशों के अनुसार सभी सुविधाएं जारी रखना जरूरी है. अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखा जाए.

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले में राज्य सरकार अपना जवाब अदालत में पेश करेगी. इसके बाद अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी. उसी दौरान अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर अगला निर्णय ले सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

जोधपुर में अंगुली कटने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था युवक, ऑपरेशन थिएटर में हुई मौत

जैसलमेर में 1000 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, आशियाना गिरते देख रोने लगी महिला

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

लिस्ट बनी नाम जुड़े-कटे और फिर लगा तीन महीने का फॉर्मूला, जानें बिजली कंपनियों में नियुक्ति क्यों टली ?

राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Explainer: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे का खौफनाक मंजर, 8 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, 6 शवों का जलकर बन गया कंकाल, DNA से होगी पहचान

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RCA एडहॉक कमेटी सस्पेंड, IAS भास्कर ए. सावंत बने इंचार्ज

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

पांचना बांध पर 20 साल पुराना विवाद खत्म, सरकार और किसानों के बीच हुआ समझौता, 21 गांवों को मिलेगा पानी

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

नेशनल डॉक्टर्स डे, जब उम्मीद जवाब देने लगती है, तब डॉक्टर बनते हैं जीवन की आखिरी आस

राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

20 दिन बाद भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, पुलिस ने 5 KM तक बढ़ाया सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

खाटूधाम में श्रद्धालुओं से अभद्रता पड़ी भारी, होटल दलाली करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

TAGS:
Rajasthan News
jodhpur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब
Rajasthan News
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
jodhpur news
5
Jaisalmer News