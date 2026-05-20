/मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सोशल मीडिया पर मंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में निलंबित किए गए एक शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल प्रशासनिक असंतोष या मंत्री की छवि धूमिल होने के आरोप के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए स्पष्ट वैधानिक अधिकार और सक्षम प्राधिकारी का आदेश मौजूद न हो.

याचिकाकर्ता लालसिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता लोकेश माथुर ने बताया कि याचिकाकर्ता बांसवाड़ा जिले में शिक्षक ग्रेड-तृतीय के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें 23 सितंबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बांसवाड़ा द्वारा निलंबित कर दिया गया था. आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर संबंधित मंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कीं, जिससे विभाग और मंत्री की छवि धूमिल हुई.

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के विपरीत है. जिला शिक्षा अधिकारी न तो नियुक्ति प्राधिकारी हैं और न ही उन्हें इस प्रकार का निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है. आदेश में किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख भी नहीं किया गया. वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षक की टिप्पणियां विभागीय अनुशासन के विपरीत थीं और मंत्री की सार्वजनिक छवि को प्रभावित करती थीं, इसलिए विभागीय कार्रवाई आवश्यक थी.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर प्रशासनिक कार्रवाई का आधार कानून होना चाहिए. केवल इस आधार पर कि किसी मंत्री की छवि खराब करने का प्रयास हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी मनमाने तरीके से निलंबन नहीं कर सकते. कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिला शिक्षा अधिकारी किसी वंश के शासक नहीं हैं बल्कि उनकी शक्तियां केवल कानून से संचालित होती हैं. हाईकोर्ट ने माना कि निलंबन आदेश में वैधानिक आधार का पूर्ण अभाव है, इसलिए यह अधिकार क्षेत्र से परे और अस्थिर है. अदालत ने निलंबन आदेश रद्द करते हुए शिक्षक को तत्काल सेवा में बहाल करने तथा सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभागीय जांच लंबित है तो उसे कानून के अनुसार जारी रखा जा सकता है.