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मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर मंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में निलंबित शिक्षक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने निलंबन आदेश रद्द करते हुए कहा कि बिना वैध अधिकार और स्पष्ट नियमों के किसी कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जा सकता. शिक्षक को तत्काल बहाल करने के भी दिए निर्देश.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 20, 2026, 11:05 PM|Updated: May 20, 2026, 11:05 PM
मंत्री की छवि विवाद में फंसे शिक्षक को मिली राहत! हाईकोर्ट ने रद्द किया निलंबन आदेश
Image Credit: Rajasthan High Court

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सोशल मीडिया पर मंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में निलंबित किए गए एक शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल प्रशासनिक असंतोष या मंत्री की छवि धूमिल होने के आरोप के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए स्पष्ट वैधानिक अधिकार और सक्षम प्राधिकारी का आदेश मौजूद न हो.

याचिकाकर्ता लालसिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता लोकेश माथुर ने बताया कि याचिकाकर्ता बांसवाड़ा जिले में शिक्षक ग्रेड-तृतीय के पद पर कार्यरत हैं. उन्हें 23 सितंबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, बांसवाड़ा द्वारा निलंबित कर दिया गया था. आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर संबंधित मंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कीं, जिससे विभाग और मंत्री की छवि धूमिल हुई.

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के विपरीत है. जिला शिक्षा अधिकारी न तो नियुक्ति प्राधिकारी हैं और न ही उन्हें इस प्रकार का निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है. आदेश में किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख भी नहीं किया गया. वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षक की टिप्पणियां विभागीय अनुशासन के विपरीत थीं और मंत्री की सार्वजनिक छवि को प्रभावित करती थीं, इसलिए विभागीय कार्रवाई आवश्यक थी.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर प्रशासनिक कार्रवाई का आधार कानून होना चाहिए. केवल इस आधार पर कि किसी मंत्री की छवि खराब करने का प्रयास हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी मनमाने तरीके से निलंबन नहीं कर सकते. कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिला शिक्षा अधिकारी किसी वंश के शासक नहीं हैं बल्कि उनकी शक्तियां केवल कानून से संचालित होती हैं. हाईकोर्ट ने माना कि निलंबन आदेश में वैधानिक आधार का पूर्ण अभाव है, इसलिए यह अधिकार क्षेत्र से परे और अस्थिर है. अदालत ने निलंबन आदेश रद्द करते हुए शिक्षक को तत्काल सेवा में बहाल करने तथा सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए. हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभागीय जांच लंबित है तो उसे कानून के अनुसार जारी रखा जा सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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