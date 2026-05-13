/खेजड़ी बचाने को हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सोलर परियोजनाओं के नाम पर कटान पर जताई चिंता

राज्य चुनें
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी राजस्थान में सोलर परियोजनाओं के लिए खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर चिंता जताई और सरकार को पर्यावरण संरक्षण पर संवेदनशील रहने की सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी है और बिना अनुमति पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती.
Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी राजस्थान में सोलर परियोजनाओं के लिए खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी है. जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा तकनीक के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चिंताजनक स्थिति है.
खेजडी को बचाने के लिए नागौर की श्री जांभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य की सौर ऊर्जा नीति के तहत बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके लिए खेजड़ी सहित बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है.
याचिकाकर्ता संस्था ने कोर्ट को बताया कि पश्चिमी राजस्थान की बंजर और रेगिस्तानी भूमि में खेजड़ी का पेड़ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह पेड़ स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है. संस्था की ओर से यह भी कहा गया कि खेजड़ी संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की कटाई पर रोक लग सके.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने 9 मार्च 2026 को खेजड़ी संरक्षण और वृक्ष सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित कर दी है. समिति विभिन्न राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. इसमें विधि, राजस्व और वन विभाग के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विधि विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर कदम उठाया है, इसलिए फिलहाल और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.
हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी और इस संबंध में गठित समिति को भी सूचित किया जाएगा. खंडपीठ ने अपने आदेश में 1730 के ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि अमृता देवी सहित 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. कोर्ट ने कहा कि आज भी वही भावना पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देती है. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार और समिति ऐसी नीति बनाएंगे जिससे विकास कार्य भी जारी रहें और खेजड़ी जैसे दुर्लभ पेड़ों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके. इसके साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!