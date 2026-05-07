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सहमति से बने रिश्ते को नहीं माना जा सकता दुष्कर्म, राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR की रद्द

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के बीच सहमति से बने संबंध बाद में टूटने पर उन्हें दुष्कर्म जैसे अपराध में नहीं बदला जा सकता. कोर्ट ने सिरोही की एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 07, 2026, 10:40 PM|Updated: May 07, 2026, 10:40 PM
सहमति से बने रिश्ते को नहीं माना जा सकता दुष्कर्म, राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR की रद्द
Image Credit: Rajasthan High Court On Consensual Relationship

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण एवं रिपोर्टेबल फैसले में कहा है कि दो बालिग व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को बाद में आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संबंध में दोनों पक्षों की स्वेच्छा शामिल रही हो, तो संबंध विच्छेद के बाद उसे दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध का स्वरूप देना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा.

जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने थाना बारलूट, जिला सिरोही में दर्ज एफआईआर को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किया. मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 344, 366, 376, 376(2)(एन) एवं 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंका बोराना ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि परिवादिया एवं मुख्य याचिकाकर्ता के बीच लंबे समय से सहमति आधारित संबंध थे.

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दोनों ने आर्य समाज मंदिर में विवाह भी किया था तथा इसके समर्थन में विवाह प्रमाणपत्र, शपथपत्र और अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए. कोर्ट को यह भी बताया गया कि पूर्व में दोनों ने हाईकोर्ट से सुरक्षा संबंधी आदेश प्राप्त किए थे. इसके अतिरिक्त मिसिंग पर्सन रिपोर्ट के दौरान दिए गए बयानों में भी परिवादिया ने स्वयं अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ रहने की बात स्वीकार की थी. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बाद में पारिवारिक दबाव और दुर्भावना के चलते यह आपराधिक मामला दर्ज कराया गया. कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों और बयानों का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि परिवादिया बालिग थी और उसने स्वेच्छा से संबंध स्थापित किए थे.

कोर्ट ने कहा कि केवल संबंध समाप्त होने या विवाद उत्पन्न होने के बाद दुष्कर्म की धाराएं लगाना चिंताजनक प्रवृत्ति है. ऐसे मामलों में अदालतों को तथ्यों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग न हो. अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया जिन मामलों में भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि विफल व्यक्तिगत संबंधों को हर परिस्थिति में आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता. राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि प्रस्तुत मामले में दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी समस्त आपराधिक कार्यवाही न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होती है. इसी आधार पर कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करते हुए सभी आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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