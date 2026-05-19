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अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता पति, नाता प्रथा पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, पति की तलाक अपील खारिज

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि नाता प्रथा के तहत पहली पत्नी रहते दूसरी शादी कानूनी नहीं है. कोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो खुद वैवाहिक जिम्मेदारी तोड़े, वह क्रूरता का आरोप नहीं लगा सकता. नाता प्रथा को महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 19, 2026, 11:04 PM|Updated: May 19, 2026, 11:04 PM
अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता पति, नाता प्रथा पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, पति की तलाक अपील खारिज
Image Credit: Rajasthan High Court On Nata Pratha

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि नाता प्रथा के नाम पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो पति स्वयं वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए जिम्मेदार हो, वह बाद में पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाकर तलाक नहीं मांग सकता.

जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने राजसमंद फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें लक्ष्मीलाल की तलाक याचिका खारिज की गई थी. मामले के अनुसार लक्ष्मीलाल और पार्वती का विवाह वर्ष 1992 में हुआ था. दोनों सरकारी शिक्षक थे और नौकरी के कारण अलग-अलग स्थानों पर पदस्थापित रहे. पति ने आरोप लगाया कि पत्नी लंबे समय से उससे अलग रह रही है और उसके साथ वैवाहिक संबंध निभाने को तैयार नहीं है. इसी आधार पर उसने क्रूरता और परित्याग का हवाला देते हुए तलाक की मांग की.

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सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पति ने वर्ष 1997 में कृष्णा नाम की महिला से नाता संबंध स्थापित कर लिया था. पति ने दावा किया कि पहली पत्नी की सहमति से यह संबंध बना था, लेकिन पत्नी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि पति ने उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी पूरी तरह अवैध है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि नाता जैसी प्रथा कानून से ऊपर नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने खुद अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है, तो वह अपनी गलती का लाभ उठाकर न्यायालय से राहत नहीं मांग सकता. खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी का पति के साथ रहने से इनकार करना स्वाभाविक था, क्योंकि पति दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उसके बच्चों का पिता भी बन चुका था.

ऐसे में पत्नी का अलग रहना परित्याग नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने नाता प्रथा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस व्यवस्था से महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं. पहली पत्नी कानूनी रूप से विवाह में बंधी रहती है, जबकि दूसरी महिला को भी वैधानिक अधिकार नहीं मिलते. कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथाएं महिलाओं की गरिमा और समानता के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं. अंत में हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम एक पत्नी प्रथा, समानता और कानूनी जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित है और किसी भी प्रथा के नाम पर इसे कमजोर नहीं किया जा सकता.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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