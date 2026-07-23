/प्रसुताओं की मौतों पर हाईकोर्ट सख्त! विशेषज्ञ डॉक्टरों की खाली कुर्सियों पर सरकार से मांगा जवाब

Rajasthan High Court: प्रदेश में हाल ही में विभिन्न जिलों में प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर अवधि में हुई प्रसुताओं की मौतों ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं. ऐसे समय में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के भारी रिक्त पदों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है. निरामया ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस संजीत पुरोहित ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों के विस्तृत संकलन का अवलोकन किया.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि प्रस्तुत आंकड़े सही हैं तो इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद निश्चित रूप से प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं. न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार इन आंकड़ों का सत्यापन करे तथा यह स्पष्ट करे कि आखिर इतने वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त क्यों पड़े हैं. निरामया ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं.

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स्त्री एवं प्रसूति रोग, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, शिशु रोग, रेडियोलॉजी, अस्थि रोग, नेत्र रोग, ईएनटी सहित अनेक महत्वपूर्ण विशेषज्ञताओं में बड़ी संख्या में पद खाली हैं. इन रिक्तियों के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा उन्हें मजबूरन उच्च संस्थानों के लिए रेफर करना पड़ता है. ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि हाल ही में प्रदेश में प्रसुताओं की लगातार हुई मौतों ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है.

यदि जिला एवं उप जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हों तो अनेक गंभीर प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को समय रहते उपचार मिल सकता है तथा अनावश्यक रेफरल एवं उपचार में विलंब से होने वाली जटिलताओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. निरामया ट्रस्ट ने अपनी जनहित याचिका में न्यायालय से आग्रह किया है कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में वर्षों से रिक्त पड़े जूनियर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर शीघ्र प्रत्यक्ष भर्ती प्रारम्भ करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रदेश की ग्रामीण एवं अर्धशहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा सके. मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई 2026 को होगी.