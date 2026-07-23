Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /प्रसुताओं की मौतों पर हाईकोर्ट सख्त! विशेषज्ञ डॉक्टरों की खाली कुर्सियों पर सरकार से मांगा जवाब

प्रसुताओं की मौतों पर हाईकोर्ट सख्त! विशेषज्ञ डॉक्टरों की खाली कुर्सियों पर सरकार से मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के खाली पदों को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से रिक्तियों का कारण और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर को लेकर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 11:21 PM|Updated: Jul 23, 2026, 11:21 PM
प्रसुताओं की मौतों पर हाईकोर्ट सख्त! विशेषज्ञ डॉक्टरों की खाली कुर्सियों पर सरकार से मांगा जवाब
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Rajasthan High Court: प्रदेश में हाल ही में विभिन्न जिलों में प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर अवधि में हुई प्रसुताओं की मौतों ने राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं. ऐसे समय में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के भारी रिक्त पदों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है. निरामया ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस संजीत पुरोहित ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों के विस्तृत संकलन का अवलोकन किया.

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि प्रस्तुत आंकड़े सही हैं तो इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद निश्चित रूप से प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं. न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार इन आंकड़ों का सत्यापन करे तथा यह स्पष्ट करे कि आखिर इतने वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त क्यों पड़े हैं. निरामया ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्त्री एवं प्रसूति रोग, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, शिशु रोग, रेडियोलॉजी, अस्थि रोग, नेत्र रोग, ईएनटी सहित अनेक महत्वपूर्ण विशेषज्ञताओं में बड़ी संख्या में पद खाली हैं. इन रिक्तियों के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तथा उन्हें मजबूरन उच्च संस्थानों के लिए रेफर करना पड़ता है. ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता वर्षा बिस्सा ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि हाल ही में प्रदेश में प्रसुताओं की लगातार हुई मौतों ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है.

यदि जिला एवं उप जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हों तो अनेक गंभीर प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को समय रहते उपचार मिल सकता है तथा अनावश्यक रेफरल एवं उपचार में विलंब से होने वाली जटिलताओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. निरामया ट्रस्ट ने अपनी जनहित याचिका में न्यायालय से आग्रह किया है कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में वर्षों से रिक्त पड़े जूनियर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर शीघ्र प्रत्यक्ष भर्ती प्रारम्भ करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रदेश की ग्रामीण एवं अर्धशहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जा सके. मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई 2026 को होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर-जोधपुर हाईकोर्ट समेत मेड़ता कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता, जांच में कुछ नहीं मिला

फर्जी डिग्री विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीटीआई अभ्यर्थियों को नियुक्ति का रास्ता साफ

MSP पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था बताए सरकार

ट्रेंडिंग न्यूज़

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

पुलिसकर्मी बनकर महिला से लाखों की ठगी, सोने की चेन और चूड़ियां लेकर नकली गहने थमाए, CCTV में कैद हुई वारदात

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

छात्रों का साथ हमेशा देंगे, मांग वाजिब लेकिन हिंसा का समर्थन नहीं- रविंद्र सिंह भाटी

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

अलवर में स्कूल से 3 छात्र लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

JDA के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा! ग्रीन वैली पर बवाल, सड़क पर उतरे लोग

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

बारिश भी नहीं रोक सकी फर्ज, जान जोखिम में डाल पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

पेपर लीक पर गरमाई सियासत, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और NTA भंग करने की मांग

झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा

झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

मंत्री अविनाश गहलोत ने OBC आरक्षण पर किया बड़ा ऐलान, 2026 में होंगे निकाय चुनाव

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

TAGS:
Rajasthan News
Jodhpur News
Rajasthan High Court

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रसुताओं की मौतों पर हाईकोर्ट सख्त! विशेषज्ञ डॉक्टरों की खाली कुर्सियों पर सरकार से मांगा जवाब
Rajasthan News
2
Churu News
3
Rajasthan News
4
Churu News
5
Jalore news