/राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! शिक्षा विभाग के प्रमोशन नियमों पर लगी मुहर, 28 याचिकाएं खारिज

Rajasthan High Court On Teachers' Promotion: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने शिक्षा विभाग में पदोन्नति नियमों को लेकर दायर 28 याचिकाओं को एक साथ खारिज करते हुए राज्य सरकार के संशोधित सेवा नियमों को वैध ठहराया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 को सही मानते हुए कहा कि सरकार को प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार वर्गीकरण और पदोन्नति नीति तय करने का अधिकार है.

अदालत के इस फैसले से वाणिज्य, संगीत, कृषि और गृह विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के करीब 10 हजार सीनियर टीचर (जनरल) के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है. मामला 7 फरवरी 2024 को जारी अधिसूचना से जुड़ा था. याचिकाकर्ता वे विषय विशेषज्ञ सीनियर टीचर थे, जिन्होंने नियुक्ति के बाद किसी अन्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था. उनका कहना था कि संशोधित नियमों के तहत लेक्चरर पद के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा केवल सीनियर टीचर (जनरल) के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिससे उनके प्रमोशन के अवसर खत्म हो गए. उन्होंने नियमों में निर्धारित 3 अगस्त 2021 की कट-ऑफ तिथि को भी मनमाना बताया था.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारियों का अधिकार है और सरकार नियमों में बदलाव कर इस अधिकार को सीमित नहीं कर सकती. साथ ही विषय विशेषज्ञ और जनरल सीनियर टीचर के बीच किया गया वर्गीकरण भी अनुचित बताया गया. वहीं राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 2021 के नियम लागू होने के बाद सीनियर टीचर (जनरल) के पदोन्नति अवसर लगभग समाप्त हो गए थे. ऐसे में हजारों कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह संशोधन आवश्यक था. सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए लेक्चरर (अन्य विषय), हेडमास्टर और अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जैसे पदों पर पदोन्नति के विकल्प अब भी उपलब्ध हैं.

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड ने पक्ष रखा. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करना सरकार का नीतिगत निर्णय है और इसे मनमाना नहीं माना जा सकता. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिरिक्त डिग्री प्राप्त कर लेने मात्र से किसी कर्मचारी को स्वतः पदोन्नति का अधिकार नहीं मिल जाता. कोर्ट ने 3 अगस्त 2021 की कट-ऑफ डेट को भी तार्किक और वैध माना.