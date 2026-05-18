/राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अट्टा-सट्टा प्रथा और बाल विवाह को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी सामाजिक परंपरा के नाम पर महिलाओं और बालिकाओं की स्वतंत्रता व गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बेटियां किसी पारिवारिक सौदे या सामाजिक दबाव का माध्यम नहीं हैं और ऐसी प्रथाएं कानून तथा संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं.

जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने बीकानेर निवासी महिला की अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का पूर्व आदेश रद्द कर दिया और पति से विवाह विच्छेद की अनुमति दे दी. फैमिली कोर्ट ने पत्नी की तलाक याचिका खारिज करते हुए माना था कि वैवाहिक विवाद का मुख्य कारण अट्टा-सट्टा प्रथा के तहत जुड़े दूसरे परिवार का विवाद था तथा पत्नी ने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा था. पत्नी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि विवाह के बाद उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया.

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ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल और सोने के आभूषणों की मांग की जाती थी तथा उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया गया था. मामले में महिला थाना बीकानेर में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पति और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में चार्जशीट भी पेश की गई. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फैमिली कोर्ट ने अट्टा-सट्टा से जुड़े पारिवारिक विवाद और पति-पत्नी के बीच क्रूरता के आरोपों को गलत तरीके से एक-दूसरे से जोड़ दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि महिला कई वर्षों तक ससुराल में रही, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ.

कई महिलाएं सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, बच्चों की जिम्मेदारी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रताड़ना सहते हुए भी वैवाहिक घर में रहने को मजबूर रहती हैं. खंडपीठ ने अट्टा-सट्टा प्रथा को मानव जीवन के लेन-देन जैसा बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था में लड़कियों की इच्छा और अधिकारों की अनदेखी की जाती है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि एक विवाह में विवाद होता है तो उसका असर दूसरे विवाह पर भी डाला जाता है, जिससे महिलाओं पर अतिरिक्त सामाजिक और मानसिक दबाव बनता है. कोर्ट ने कहा कि बालिकाओं को इस प्रकार की प्रथाओं में बांधना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि यह महिला गरिमा और बाल अधिकारों का भी उल्लंघन है. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री जारी करने के निर्देश दिए.