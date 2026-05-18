Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अट्टा-सट्टा प्रथा और बाल विवाह पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि परंपरा के नाम पर महिलाओं और बालिकाओं की स्वतंत्रता और गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ कहा कि बेटियां किसी सौदे का हिस्सा नहीं हो सकतीं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 18, 2026, 11:11 PM|Updated: May 18, 2026, 11:11 PM
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक
Image Credit: Rajasthan High Court On Atta Satta Pratha

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अट्टा-सट्टा प्रथा और बाल विवाह को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी सामाजिक परंपरा के नाम पर महिलाओं और बालिकाओं की स्वतंत्रता व गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बेटियां किसी पारिवारिक सौदे या सामाजिक दबाव का माध्यम नहीं हैं और ऐसी प्रथाएं कानून तथा संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं.

जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने बीकानेर निवासी महिला की अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का पूर्व आदेश रद्द कर दिया और पति से विवाह विच्छेद की अनुमति दे दी. फैमिली कोर्ट ने पत्नी की तलाक याचिका खारिज करते हुए माना था कि वैवाहिक विवाद का मुख्य कारण अट्टा-सट्टा प्रथा के तहत जुड़े दूसरे परिवार का विवाद था तथा पत्नी ने स्वेच्छा से ससुराल छोड़ा था. पत्नी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि विवाह के बाद उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल और सोने के आभूषणों की मांग की जाती थी तथा उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया गया था. मामले में महिला थाना बीकानेर में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पति और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में चार्जशीट भी पेश की गई. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फैमिली कोर्ट ने अट्टा-सट्टा से जुड़े पारिवारिक विवाद और पति-पत्नी के बीच क्रूरता के आरोपों को गलत तरीके से एक-दूसरे से जोड़ दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि महिला कई वर्षों तक ससुराल में रही, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ.

कई महिलाएं सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, बच्चों की जिम्मेदारी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रताड़ना सहते हुए भी वैवाहिक घर में रहने को मजबूर रहती हैं. खंडपीठ ने अट्टा-सट्टा प्रथा को मानव जीवन के लेन-देन जैसा बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था में लड़कियों की इच्छा और अधिकारों की अनदेखी की जाती है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि एक विवाह में विवाद होता है तो उसका असर दूसरे विवाह पर भी डाला जाता है, जिससे महिलाओं पर अतिरिक्त सामाजिक और मानसिक दबाव बनता है. कोर्ट ने कहा कि बालिकाओं को इस प्रकार की प्रथाओं में बांधना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि यह महिला गरिमा और बाल अधिकारों का भी उल्लंघन है. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री जारी करने के निर्देश दिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:5 सेकंड में खत्म हुआ 50 साल का ढांचा! झुंझुनूं में धमाके के साथ जमींदोज हुई पानी की टंकी

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का बड़ा संकट! कई पंप हुए ड्राई, गांवों में मची अफरा-तफरी

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में खत्म होगी अफसरों की VIP सवारी! अब एक ही गाड़ी में जाएंगे अधिकारी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

राजस्थान की धरती उगलेगी आग! जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर समेत इन जिलों में भयंकर लू की चेतावनी

राजस्थान में राज्यसभा सीटों पर घमासान! BJP में किसे मिलेगा टिकट, नामों पर मंथन!

सतीश पूनिया के फेसबुक पोस्ट ने मचाई हलचल, सियासी गलियारों में हो रही चर्चाएं

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट 'रायता हिल्स', प्री-वेडिंग शूट और बाइकर्स के लिए बनी है जन्नत

Rajasthan: पंजाब से राजस्थान तक 'चिट्टे' का नेटवर्क, एक दिन में 6 जगह मारे छापे

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

पापा थे खिलाफ, फिर भी नहीं मानी हार… आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं रतन चौहान

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये 900 साल पुराना मंदिर, जहां पाताल से जुड़ा है शिवलिंग!

राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में मौसम का कहर! धूलभरी आंधी और हीटवेव का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

क्या आप जानते है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, जहां तपती गर्मियों में भी चलती हैं ठंडी हवाएं!

जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर बवाल! किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार को दी चेतावनी

IIT-NDA छोड़कर चुनी वकालत, काला हिरण केस में रखी सलमान की दलील, पढ़ें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 10 रोचक बातें

Tags:
Rajasthan High Court
Rajasthan news
Jodhpur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

Rajasthan High Court
2

5 सेकंड में खत्म हुआ 50 साल का ढांचा! झुंझुनूं में धमाके के साथ जमींदोज हुई पानी की टंकी

jhunjhunu news
3

राजस्थान विधानसभा ने रचा इतिहास! पहली बार बना अपना LOGO, द्वारों के नामों में दिखी संस्कृति की झलक

Rajasthan politics news
4

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का बड़ा संकट! कई पंप हुए ड्राई, गांवों में मची अफरा-तफरी

Jaipur News
5

राजस्थान में राज्यसभा सीटों पर घमासान! BJP में किसे मिलेगा टिकट, नामों पर मंथन!

Rajasthan Politics