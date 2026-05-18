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'विवाह के दौरान पत्नी बालिग तो...', शादी के बाद रेप आरोप पर बड़ा फैसला, HC ने साफ कर दी कानूनी सीमा

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वैध शादी और पत्नी के बालिग होने पर पति पर रेप केस नहीं बनता. कोर्ट ने ऐसे मामलों को कानून का दुरुपयोग बताया और कई FIR रद्द कीं. साथ ही विरोधाभासी आरोपों पर सख्त टिप्पणी करते हुए गलत इस्तेमाल रोकने की बात कही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 18, 2026, 07:38 PM|Updated: May 18, 2026, 07:38 PM
'विवाह के दौरान पत्नी बालिग तो...', शादी के बाद रेप आरोप पर बड़ा फैसला, HC ने साफ कर दी कानूनी सीमा
Image Credit: Rajasthan High Court On Marital Rape Dispute

Rajasthan High Court On Marital Rape: राजस्थान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े मामलों में रेप के आरोप लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने साफ कहा कि अगर पति-पत्नी का विवाह वैध है और शादी के समय पत्नी बालिग थी, तो ऐसे रिश्ते में पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार ऐसे मामलों में कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे असली जरूरतमंद को न्याय मिलने में देरी हो जाती है.

महिला की ओर से पति पर रेप का झूठा मामला दर्ज
जयपुर के एक दंपत्ति से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा. दोनों का अंतरजातीय विवाह हुआ था और बाद में आपसी विवाद बढ़ने पर मामला फैमिली कोर्ट तक गया. यहां तलाक की अर्जी दी गई, लेकिन तलाक मंजूर नहीं हुआ. इसके बाद महिला की ओर से पति पर रेप का मामला दर्ज करा दिया गया और आरोप लगाया गया कि दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. जांच के दौरान कोर्ट ने पाया कि शादी पूरी तरह सहमति से हुई थी और बाद में विवाद बढ़ने के बाद केस दर्ज किया गया. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने FIR को रद्द करने का फैसला दिया.

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कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी
एक दूसरे मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ रेप और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. दोनों की शादी साल 2020 में आर्य समाज मंदिर में हुई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि वैवाहिक संबंध के दौरान पति पर रेप का आरोप इस तरह की परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज प्रताड़ना का मामला अलग प्रकृति का होता है, जबकि रेप के आरोप उससे पूरी तरह अलग हैं. दोनों आरोप एक साथ अपने आप में विरोधाभासी लगते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सही नहीं माना जा सकता. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर कानून का दुरुपयोग होता है और यह प्रवृत्ति गलत है, जिस पर सख्त रोक लगनी चाहिए.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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