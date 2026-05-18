/'विवाह के दौरान पत्नी बालिग तो...', शादी के बाद रेप आरोप पर बड़ा फैसला, HC ने साफ कर दी कानूनी सीमा

Rajasthan High Court On Marital Rape: राजस्थान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े मामलों में रेप के आरोप लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने साफ कहा कि अगर पति-पत्नी का विवाह वैध है और शादी के समय पत्नी बालिग थी, तो ऐसे रिश्ते में पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार ऐसे मामलों में कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे असली जरूरतमंद को न्याय मिलने में देरी हो जाती है.

महिला की ओर से पति पर रेप का झूठा मामला दर्ज

जयपुर के एक दंपत्ति से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचा. दोनों का अंतरजातीय विवाह हुआ था और बाद में आपसी विवाद बढ़ने पर मामला फैमिली कोर्ट तक गया. यहां तलाक की अर्जी दी गई, लेकिन तलाक मंजूर नहीं हुआ. इसके बाद महिला की ओर से पति पर रेप का मामला दर्ज करा दिया गया और आरोप लगाया गया कि दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. जांच के दौरान कोर्ट ने पाया कि शादी पूरी तरह सहमति से हुई थी और बाद में विवाद बढ़ने के बाद केस दर्ज किया गया. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने FIR को रद्द करने का फैसला दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

एक दूसरे मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ रेप और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था. दोनों की शादी साल 2020 में आर्य समाज मंदिर में हुई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि वैवाहिक संबंध के दौरान पति पर रेप का आरोप इस तरह की परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज प्रताड़ना का मामला अलग प्रकृति का होता है, जबकि रेप के आरोप उससे पूरी तरह अलग हैं. दोनों आरोप एक साथ अपने आप में विरोधाभासी लगते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सही नहीं माना जा सकता. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर कानून का दुरुपयोग होता है और यह प्रवृत्ति गलत है, जिस पर सख्त रोक लगनी चाहिए.