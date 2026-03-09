नोखा नगर पालिका विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका के वार्डों के पुनर्गठन और सीमांकन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनावों से जुड़े वार्ड सीमांकन और सीट आवंटन के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है और संविधान के अनुच्छेद 243 जेडजी के तहत अदालत सीधे दखल नहीं दे सकती. न्यायाधीश डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने विकास मंच और सामाजिक कार्यकर्ता सुखराम भादू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है.

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2025 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से नोखा नगर पालिका के वार्डों का पुनर्गठन और सीमांकन किया गया था. याचिका में कहा गया था कि यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के प्रावधानों के विपरीत है तथा इसमें जनसंख्या आधारित मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वार्डों के सीमांकन और आरक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई. कई क्षेत्रों को बिना स्पष्ट कारण अलग-अलग वार्डों में शामिल कर दिया गया, जिससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ और पूरी प्रक्रिया मनमानी प्रतीत होती है.

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उक्त अधिसूचना को रद्द करने और वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग की थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 243 जेड जी नगर निकाय चुनावों से जुड़े सीमांकन और सीट आवंटन के मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर स्पष्ट रोक लगाता है. सरकार ने यह भी कहा कि संबंधित अधिसूचना अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी की गई है, जो राज्य सरकार को नगर पालिकाओं के वार्डों की भौगोलिक सीमाएं तय करने का अधिकार देती है.

खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि जब अंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी हो, तब वार्ड सीमांकन जैसे मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप और भी सीमित हो जाता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 6 और धारा 10 अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता वार्डों की मूल संरचना तय करने वाली अधिसूचना को पहले ही चुनौती नहीं दे चुके हैं. इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

