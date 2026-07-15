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राजसेस भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई नियुक्तियों पर ब्रेक, सरकार को लगा बड़ा झटका

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसेस के तहत चल रही कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने हर साल शिक्षकों को हटाकर नई नियुक्ति करने की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और इसे उच्च शिक्षा के लिए चिंताजनक बताया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 15, 2026, 10:45 PM|Updated: Jul 15, 2026, 10:45 PM
राजसेस भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई नियुक्तियों पर ब्रेक, सरकार को लगा बड़ा झटका
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसेस के तहत लगाई अंतरिम रोक.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RajSES Recruitment: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (राजसेस) के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने हर शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर नई नियुक्तियां करने की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस तरह की संविदात्मक नियुक्तियां करना उचित नहीं है. हाईकोर्ट के इस फैसले से राजसेस और विद्या संबल योजना के तहत काम कर रहे हजारों प्राध्यापकों को राहत मिली है.

हर साल शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया पर कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेजों में हर साल शिक्षकों को हटाकर नए लोगों की नियुक्ति करना गंभीर विषय है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था से शिक्षकों का शोषण हो रहा है और इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े होते हैं. खंडपीठ ने कहा कि शिक्षण व्यवस्था में स्थिरता जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है.

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राजसेस भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वर्षा बिस्सा और अन्य वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि 11 जुलाई 2022 के सरकारी आदेश के जरिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन किया गया था. इसके बाद नियमित कॉलेजों को सोसायटी के अधीन लाया गया, जिससे राजस्थान शिक्षा सेवा (कॉलेजिएट शाखा) नियम, 1986 की व्यवस्था प्रभावित हुई.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद सरकार ने नई भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी.

अंतिम फैसला आने तक नहीं होगी नई नियुक्ति
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राजसेस के तहत जारी भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है.

हजारों प्राध्यापकों को मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राजसेस और विद्या संबल योजना के तहत काम कर रहे प्राध्यापकों में राहत की भावना है. लंबे समय से शिक्षक हर साल सेवा समाप्त होने और दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर चिंता जता रहे थे. अब कोर्ट के आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है और आगे की स्थिति अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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