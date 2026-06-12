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Rajasthan News: नगरपालिका वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट सख्त, EO को 'असीमित ताकत' देने वाला सरकारी आदेश रहेगा स्थगित

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने EO को अकेले वित्तीय अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर रोक बरकरार रखी. कोर्ट बोला-सुविधा के नाम पर कानून से समझौता नहीं.

Edited byArti PatelReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 12, 2026, 01:00 PM|Updated: Jun 12, 2026, 01:01 PM
Rajasthan News: नगरपालिका वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट सख्त, EO को 'असीमित ताकत' देने वाला सरकारी आदेश रहेगा स्थगित
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan High Court Order: राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निकायों में वित्तीय अधिकारों के संचालन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है. माननीय जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने राज्य सरकार के उस विवादित आदेश पर लगी रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके तहत नगरपालिकाओं के कई अहम वित्तीय अधिकार अकेले अधिशाषी अधिकारी (EO) को सौंपने की व्यवस्था की गई थी.

हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रशासनिक या कार्य सुविधा के नाम पर कानून में तय की गई व्यवस्था और जवाबदेही के बुनियादी सिद्धांत को दरकिनार या खत्म नहीं किया जा सकता.

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क्या है पूरा मामला और क्यों दी गई थी चुनौती?
यह पूरा कानूनी विवाद पाली जिले की खुडाला-फालना नगरपालिका से जुड़ा हुआ है. नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहाँ प्रशासक नियुक्त किया गया था. राज्य सरकार ने 7 फरवरी 2026 को एक आदेश जारी किया था, जिसके जरिए नगरपालिका के वित्तीय अधिकारों को पूरी तरह से ईओ (EO) के स्तर पर केंद्रित करने की कोशिश की गई थी. इस आदेश के खिलाफ पूर्व पार्षद भारत कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिविक माथुर ने कोर्ट में दलील दी कि वित्तीय फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासक और ईओ की संयुक्त भूमिका होना बेहद जरूरी है. यदि ईओ को अकेले सारे अधिकार दे दिए गए, तो वित्तीय नियंत्रण और मॉनिटरिंग का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा.

सरकार की 'अस्थायी व्यवस्था' वाली दलील खारिज
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से अंतरिम रोक हटाने की गुहार लगाते हुए तर्क दिया था कि यह आदेश महज एक 'अस्थायी व्यवस्था' के तौर पर जारी किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट का कड़ा रुख
'यदि सरकार का कोई आदेश वैधानिक ढांचे और मूल नियमों से मेल नहीं खाता है, तो उसे सिर्फ 'अस्थायी' या 'कामचलाऊ' कहकर जबरन लागू नहीं रखा जा सकता. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की लोकतांत्रिक भावना और नियमों के तहत अधिकारों का संतुलन व निगरानी की व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है.'

सुनवाई का मौका मिला पर उपयोग नहीं किया- कोर्ट
इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को इस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 226(3) का हवाला देकर इस रोक को हटाने की मांग की थी.

इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि रोक हटाने की यह आपातकालीन प्रक्रिया तभी लागू होती है जब प्रभावित पक्ष को याचिका की जानकारी न हो या सुनवाई का अवसर न मिला हो. इस मामले में सरकार को पहले ही पर्याप्त समय और नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित ही नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा, 'सुनवाई का अवसर देना और उस अवसर का सही उपयोग करना दो अलग बातें हैं. यदि किसी ने खुद मौके का लाभ नहीं उठाया, तो बाद में यह दावा नहीं किया जा सकता कि उसे सुना नहीं गया.'

अब अगस्त में होगी अंतिम सुनवाई
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के तर्कों को सही मानते हुए अंतरिम रोक को याचिका के अंतिम निस्तारण तक जारी रखने का आदेश दिया है. इसका साफ मतलब है कि फिलहाल कोई भी ईओ अकेले वित्तीय फैसले नहीं ले पाएगा. कोर्ट ने अब इस मुख्य मामले को अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं.
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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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