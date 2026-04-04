जोधपुर सेंट्रल जेल की दीवार में सुराग! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Jodhpur News: जोधपुर से बड़ी खबर सामने आई है. जहां सेंट्रल जेल की दीवार में सुराग मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जेल के पिछले हिस्से की दीवार क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है, जिससे सुरक्षा में सेंध लगाने की आशंका जताई जा रही है. इससे पहले जेल में मोबाइल, सिम कार्ड और नशीले पदार्थ मिलने के मामले सामने आ चुके हैं, और इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को और गहरा कर दिया है. अब चर्चा यह है कि क्या पुरानी दीवार प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई या किसी ने जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाया. इस सुराग ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.