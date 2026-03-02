Zee Rajasthan
जोधपुर में होलिका दहन का असमंजस खत्म, दो शुभ मुहूर्त तय, बाजारों में पूजन सामग्री की खरीद तेज

Rajasthan News: जोधपुर में होलिका दहन आज होगा. भद्रा से पहले शाम को 12 मिनट का विशेष मुहूर्त और रात 1 बजे दूसरा शुभ समय तय किया गया है. बाजारों में पूजन सामग्री की भारी खरीद हो रही है और मोहल्लों में होलिका सज चुकी है.

Published:Mar 02, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 03:46 PM IST

Holika Dahan Muhurat Jodhpur: जोधपुर में इस बार होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पंडितों ने स्पष्ट कर दिया है कि होलिका दहन आज ही किया जाएगा.बता दें कि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शाम को भद्रा काल शुरू होने के पहले करीब 12 मिनट का विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें विधि-विधान से होलिका दहन किया जा सकेगा. इसके अलावा मध्य रात्रि करीब 1 बजे के आसपास भी शुभ संयोग बन रहा है, ऐसे में श्रद्धालु चाहें तो उस समय भी होलिका दहन कर सकते हैं.

दहन के दो विशेष मुहूर्त

वहीं मुहूर्त के स्पष्ट होने के साथ ही शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं. जिससे विभिन्न मोहल्लों में होलिका सजाने का काम लगभग पूरा हो चुका है. लोगों ने अपने घरों में पूजन की तैयारियां कर ली हैं और परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा करने की योजना बना रहे हैं.

बाजारों में 'होली की सेल' और भारी भीड़

बता दें कि सुबह से ही शहर के बाजारों में पूजन सामग्री की खरीद को लेकर भीड़ नजर आई. जिसमें से गेहूं की बालियां, फूल-मखाने, गोबर के कंडे, नारियल, रोली, मौली और अन्य सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ खरीददारी के लिए उमड़ रही है. साथ ही फूलमालाओं और हवन सामग्री की मांग भी बढ़ी है.

व्यापारियों का कहना है कि इस बार होली को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखाई दे रहा है. स्पष्ट मुहूर्त घोषित होने के बाद अब श्रद्धालु पूरे उत्साह और आस्था के साथ होलिका दहन की तैयारियों में जुट गए हैं.

रंगों के त्योहार को लेकर जोधपुर तैयार, बाजारों में बढ़ी रौनक

जोधपुर शहर में रंगों के पर्व होली को लेकर उत्साह चरम पर है. शहर के प्रमुख बाजारों में इन दिनों रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है. घंटाघर, सरदारपुरा और नई सड़क सहित विभिन्न बाजार पूरी तरह सजे नजर आ रहे हैं. चारों ओर रंग-बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियां और बच्चों के लिए अलग-अलग तरह के मुखौटे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

इस बार बच्चों को लुभाने के लिए कार्टून थीम वाली और प्रेशर गन स्टाइल की पिचकारियां खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. वहीं पानी बचाने की मुहिम को ध्यान में रखते हुए लोग सूखी होली पर ज्यादा जोर दे रहे हैं. बाजारों में हर्बल और सॉफ्ट गुलाल की मांग बढ़ी है, जिसे त्वचा के लिए सुरक्षित बताया जा रहा है. हार्ड रंगों की तुलना में लोग अब पर्यावरण अनुकूल रंगों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

व्यापारियों का कहना है कि इस बार होली को लेकर बाजार में अच्छा उत्साह है और बिक्री भी बढ़ी है. शहरवासी भी पूरे जोश के साथ त्योहार मनाने की तैयारी में जुटे हैं. साफ है कि इस बार जोधपुर में होली का रंग पूरे उत्साह और उमंग के साथ तैयार है.

