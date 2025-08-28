सिंधु जल समझौते पर रामपाल जाट ने केंद्र को घेरा, नदी का पानी राजस्थान लाया जाए

Jodhpur News: किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने सिंधु जल समझौते को निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का पानी अब भी पाकिस्तान जा रहा है, जबकि यमुना समझौते से भी 31 साल में एक बूंद पानी नहीं मिला.
Trending Photos
Jodhpur news: राजस्थान में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने जोधपुर में केंद्र सरकार से सिंधु जल समझौते को लेकर एक बड़ी और स्पष्ट मांग की है. उन्होंने कहा कि इस समझौते को केवल निलंबित (निलंबित) नहीं, बल्कि पूरी तरह से निरस्त (निरस्त) कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि जब यह समझौता निलंबित हुआ था, तब भी राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, जिससे प्रदेश के किसानों को भारी नुकसान हो रहा था.
नदी का पानी राजस्थान लाया जाए
जाट ने जोर देकर कहा कि सिंधु नदी का पानी राजस्थान लाया जाए, क्योंकि इस पानी के लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त जगह है. उन्होंने कहा कि अगर यह पानी प्रदेश को मिलता है, तो यहां के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और इससे कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात की है और शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है.
राजस्थान की जल परियोजनाओं को प्राथमिकता
रामपाल जाट ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि सरकार को राजस्थान में बनी हुई जल परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए और जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं, उनमें राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पानी की कमी के कारण किसान लंबे समय से परेशान हैं.
यमुना जल समझौता
जाट ने इस दौरान यमुना जल समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि इस समझौते को हुए 31 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक राजस्थान को एक बूंद भी पानी नहीं मिला है. उन्होंने सरकार से इन सभी सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग करते हुए कहा कि अन्नदाता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ेंRajasthan News और पाएंJodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!