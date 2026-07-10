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जोधपुर में सपनों का घर अब होगा आसान! JDA ला रहा है 61 प्लॉट्स की मेगा ई-नीलामी, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan News: जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) शहर में 61 प्लॉट्स की ई-नीलामी करने जा रहा है. इसमें आवासीय, व्यावसायिक और फार्म हाउस श्रेणी के भूखंड शामिल हैं. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया 3 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक चलेगी. इच्छुक लोग EMD जमा कर भाग ले सकेंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 10, 2026, 07:15 PM|Updated: Jul 10, 2026, 07:15 PM
जोधपुर में सपनों का घर अब होगा आसान! JDA ला रहा है 61 प्लॉट्स की मेगा ई-नीलामी, जानें पूरी प्रक्रिया
Image Credit: जोधपुर विकास प्राधिकरण करेगा 61 प्लॉट्स की ई-नीलामीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर शहर में जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से शहर में अलग-अलग श्रेणियों के प्लॉट्स की ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित की जा रही है. इस नीलामी में आवासीय, व्यावसायिक और फार्म हाउस श्रेणी के कुल 61 भूखंड शामिल किए गए हैं. इच्छुक लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए इन प्लॉट्स के लिए बोली लगा सकेंगे. ई-नीलामी की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 24 सितंबर 2026 तक चलेगी.

इन प्रमुख इलाकों के प्लॉट्स होंगे नीलाम
जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में स्थित भूखंडों को नीलामी के लिए रखा गया है. इनमें गंगा विहार, खसरा संख्या-701, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विहार, मंडलनाथ आवास, ग्राम उजलिया फार्म हाउस, महात्मा गांधी नगर, सुंदर सिंह भंडारी नगर और विज्ञान नगर जैसे इलाके शामिल हैं. इन सभी जगहों पर अलग-अलग आकार के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे.

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82 से 679 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट
नीलामी में शामिल आवासीय भूखंडों का क्षेत्रफल करीब 82.64 वर्ग मीटर से लेकर 679.83 वर्ग मीटर तक रखा गया है. वहीं फार्म हाउस श्रेणी के प्लॉट्स का आकार 1500 वर्ग मीटर से लेकर 2580 वर्ग मीटर तक है. इसके अलावा व्यावसायिक श्रेणी के भूखंड भी नीलामी में शामिल किए गए हैं.

बोली लगाने से पहले जमा करनी होगी ईएमडी
ई-नीलामी में हिस्सा लेने वाले लोगों को सबसे पहले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा करनी होगी. इसकी प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू होगी. ईएमडी जमा करने के बाद ही इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. पूरी नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी.

SSO ID से होगी ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया
जेडीए के अनुसार नीलामी की पूरी प्रक्रिया एसएसओ आईडी के जरिए अर्बन सर्विसेज पोर्टल पर आयोजित की जाएगी. इच्छुक बोलीदाता तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर प्लॉट्स के लिए बोली लगा सकते हैं. प्राधिकरण ने प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है.

वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण ने नीलामी से जुड़े सभी प्लॉट्स की जानकारी, नियम और शर्तें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई हैं. इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर प्लॉट की कीमत, क्षेत्रफल और अन्य जरूरी जानकारी देख सकते हैं. जेडीए ने लोगों से अपील की है कि बोली लगाने से पहले सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लें.

नीलामी से जुड़ी जानकारी के लिए कर सकते हैं संपर्क
प्लॉट्स की ई-नीलामी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लोग जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय या नीलामी शाखा से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से जारी संपर्क नंबर 0291-2656355 और 2656356 पर भी जानकारी ली जा सकती है. जेडीए का कहना है कि इच्छुक लोग समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी कर इस नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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